13年前縱火燒死5條命 彭建源加入聲請再審行列：我不是故意的

男子彭建源2012年縱火燒死5人，一審至更一審皆處死刑，他曾嗆「如果可以出去，下次我會做一件更可惡的事…依我的個性，我還是會殺人。」最高法院認為他犯案時精神正常，兩公約對情節最重大的犯罪仍允許判死，2014年9月駁回他上訴定讞。但憲法法庭去年作出限縮死刑的憲判8號判決，彭聲請再審，他今說「我不是故意的」。

死囚黃麟凱1月16日伏法，距上回執行死刑已隔4年9個月，36名死囚擔心「隨時執行」，紛紛提再審「卡案自保」。台灣高等法院今就彭建源（47歲）聲請再審開訊問庭，彭表示事情過了這麼多年，他一直反省檢討，「我不是要逃避責任，但我不是故意的」。

新竹市2012年3月12日凌晨發生5死、3傷火警。彭建源與結拜兄弟周志強口角，凌晨2點45分到周的住處潑汽油縱火，當時周和妻子周昱蓉與友人喝酒聊天，看到火勢竄燒，連忙逃生，但其中3男2女來不及逃出，命喪火窟。

周和友人徐郁臻灼傷送醫，彭建源的雙手和腳也有15%灼傷，警方發現彭，他坦承自己就是縱火者。

周志強的租屋位於新竹市明湖路上，是木造鐵皮平房，平常在住家經營家庭式的卡拉OK。周志強逃出時滿臉焦黑，和周昱蓉、友人溫允嘉得知5名友人已成焦屍，難以相信。

新竹地院審理時，彭辯稱不是故意要殺人，只想「嚇嚇」周志強，不知道鐵皮屋內有這麼多人，還強調「我是自首的」。一審認為警方查出彭是縱火犯前，彭未向偵查機關人員承認是他所為，不符合自首減刑；且彭心性殘暴，不論對父母、舊識或素不相識的人，常採取暴力手段回應，判死刑。

而高院更一審審理時，彭則當庭求死，還說「我買了10公升（應是10.52公升）的汽油去燒死5個人，你還覺得我不夠可惡嗎！那我下次有機會出去，我會做一件更可惡的事，讓你看看！沒有判我死刑，如果可以出去，依我的個性我還是會殺人」，更一審認為他並無悔改之意，如僅量處無期徒刑，顯然輕縱。

最高法院認為，彭建源從案發後至更一審前始終否認有殺人故意，直至更一審審理時才認罪，但對部分事實否認，也無實際彌補作為，駁回他上訴確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康