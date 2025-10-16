台南國小學童打躲避球起衝突 他抱起同學重摔骨折判賠83萬

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南鄭姓國小學童去年12月間上體育課打躲避球，曹姓同班同學兩度遭球丟中拒絕出場，同學提醒卻被打，鄭出面制止也遭波及，曹從背後將鄭抱起重摔在地而骨折，鄭及家長提告求償107萬餘元，曹及家長則認對方挑釁在先才會引發衝突，不為法官所採信，判賠83萬餘元。

鄭童及家長主張，當天上體育課打躲避球時，曹因在內場綁鞋帶而遭同學丟中，依據規則應出場，但曹拒絕出場，大家就覺得算了繼續打球，之後曹第二次遭球丟中，仍拒絕離場，呂姓同學上前告知規則，遭曹抱起摔在地上且毆打頭部。鄭見狀表示：「你不能打他阿，你被打到本來就要出去」，曹聽到後也出手毆打其背部。

下課後，同學成群在場地旁休息、聊天，鄭向呂談及「曹不遵守規則，下次打躲避球時，如果曹要參與，我就不參與了」。曹恰巧經過附近聽到便衝向鄭，將鄭自背後抱起重摔在地，坐在腳上並槌打其背部，致鄭左側遠端脛腓骨骨折併生長板損傷、左側踝部挫傷、背部挫傷，經醫師診斷罹長期性創傷後壓力心理傷害，需持續門診、心理諮商約1年。

因此，鄭及家長請求醫療費、就醫交通費、醫療用品、看護費、未來回診費、心理諮商費及精神慰撫金50萬，總計107萬5230元。

曹童及家長抗辯，曹雖患有高功能自閉症仍積極求助醫療院所，也有遵照醫囑按時服藥，平日在校大部分時間均控制病情得宜，與同學相處並無異常。然而，鄭多次挑釁，曾以「神經病」一詞辱罵外，衝突發生當日又再次挑釁在先，他才會一時情緒失控而為傷害行為。

然而，家長同意給付其自費支出醫療費3萬8652元、部分醫療用品費用2萬0892元及部分看護7萬4000元，另在精神慰撫金部分，認曹確實因鄭挑釁在先，一時失控才會有激動舉動，可見鄭也有過失，應依雙方對其衝突發生所應負責過失比例減輕其賠償責任或免除。

台南地院指出，參酌校方所提供資料，可知該衝突前因曹早先玩躲避球時被打中又不願出場，而向其他同學稱下次不要讓曹玩或曹是神經病，恰巧為曹聽到，才發生衝突。惟鄭當時並非在與曹對話，難認鄭有激怒、挑釁曹之意，曹抗辯鄭也有過失並不可採。

法官審酌鄭所提出醫療費用等7項目，其中慰撫金則以35萬適當，認鄭得請求曹賠償費用為83萬1510元，可上訴。

台南地院指出，本案事證明確，逐一盤點鄭童及家長所提出醫療費用等7項目，認鄭童得請求曹童及家長連帶賠償費用為83萬1510元，可上訴。圖／本報資料照
台南地院指出，本案事證明確，逐一盤點鄭童及家長所提出醫療費用等7項目，認鄭童得請求曹童及家長連帶賠償費用為83萬1510元，可上訴。圖／本報資料照

