批沈伯洋收境外資金4800億元挨告 傅崐萁沒請律師反找「他」打官司

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控民進黨立委沈伯洋收受國外資金4800億元，意圖顛覆國家，並在台灣及美國擁有多筆房產，更批沈是人渣、間諜等，沈伯洋不滿提民事訴訟求償100萬元，並要求在更生日報刊登勝訴啟事。台北地方法院今開庭，雙方均委由訴訟代理人出席，而傅崐萁未找律師，而是請立法院法制局前局長陳清雲擔任訴訟代理人。

沈伯洋指出，傅崐萁多次造謠他是美國間諜、收受境外資金4800億元，並在花蓮演講指他有美國、台灣的房子，但他根本一棟都沒有；他質疑傅崐萁把中央給花蓮的錢花到哪裡去，傅崐萁反罵他人渣、間諜。

沈伯洋認為傅崐萁的言論已經構成誹謗、侮辱、侵害她的名譽權，因此提民事訴訟求償100萬元，希望傅崐萁對造謠言論負起法律責任，並稱將勝訴金額捐給花蓮做公益。台北地院今開庭，沈伯洋委由律師黃帝穎、陳敬人擔任訴訟代理人，傅崐萁則是找陳清雲代理。

陳清雲指出，傅崐萁今年3月4日確實有於立法院議場外召開記者會發表相關言論，但當時將「4800的萬元」口誤成「4800多億元」，且傅崐萁言論有經5種管道合理查證，包括沈伯洋受訪時自述、沈伯洋被告發違反國安法等、媒體人在政論節目的論述及2篇新聞報導。

法官問及傅崐萁發言指沈伯洋「拿了外國資金，...，做顛覆活動」，是何種顛覆活動？陳清雲表示，因黑熊學院接受外國資金，而沈伯洋當時是計畫主持人，加上政論節目很多都這樣講，傅崐萁才會表示意見「有這個可能」。