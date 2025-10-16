王浩宇參與桃園普發1萬5造謠文 高雄橋頭法院裁定出爐竟「不罰」

前桃園市議員王浩宇因涉嫌在今年7月28日在臉書粉專「我是中壢人」上參與討論不明人士造謠桃園市普發15000元的造謠文，遭到桃園市警察局依違反社會秩序維護法移送，王浩宇坦承所為，不過高雄橋頭地方法院法官認為，因無法認定造謠文是王浩宇所發，雖貼文內容可能造成⼀般⺠眾誤認桃園市政府超徵稅收，但裁定不罰。

現年38歲的王浩宇2021年遭罷免後，從桃園中壢遷居高雄市，一度有意參選三民區市議員，後退出競選，並再度把戶籍從三民區遷到左營區，目前仍居住在高雄，不過他卻因在臉書不實貼文下，與網友互動、討論，被桃園市警察局認為⾜以影響公共安寧，因此在9月10日將他移送法辦。

橋頭地⽅法院近日裁定，裁定內容指出，王浩宇在今年7⽉28⽇下午5時許，在他位於⾼雄市左營區某大樓5樓的住處內，明知不詳⼈⼠在他管理的臉書粉專「我是中壢⼈」中發表「桃園市超徵34億可普發15000（含中央＋地⽅超徵⼀起發）」的不實貼⽂，仍以「王浩宇」之名在該貼⽂內留⾔、參與討論。

桃園市警方認為王浩宇涉嫌違反社會秩序維護法第63條第1項第5款之規定，依照散布謠⾔，⾜以影響公共之安寧者，處3⽇以下拘留或30000元以下罰鍰，謠⾔⾜以影響公共安寧，使公眾⼼⽣畏懼、恐慌、激憤等⼼理狀態，或因⽽採取不理性的⾏為舉⽌。

王浩宇接受警詢時，坦誠的確有在住處上網參與該貼文內參與討論，但他供稱只是跟粉絲⼀起討論這個議題，沒有登入管理員帳號去查看是誰張貼該不實貼⽂。

法官調查，桃園市政府於2024年僅超徵稅收約9億元，並未有該不實貼⽂所稱超徵34億元的情況，有桃園市政府新聞稿、網路查詢資料等可證明。

不過該不實貼文並未顯⽰是誰張貼⽂章，因此法官認為難以認定造謠貼⽂是王浩宇所發，且警方移送內容也沒有王浩宇的留⾔相關證據，因此雖然王浩宇有參與不實貼文討論，但依照證據，無法知道王浩宇在貼文中留⾔、發表什麼⾔論內容。

法官也認為，該不實貼文並未涉及恐怖或攻擊⾏為，難認定會讓看到的人⼼⽣畏懼或恐慌，且桃園市政府已發布新聞稿澄清該貼文中所指「桃園市政府超徵稅收34億元」為不實訊息，一般人可輕易查證貼⽂真偽，因此裁定王浩宇「不罰」。