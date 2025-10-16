快訊

他持辣椒槍欲反擊遭制伏裁罰5千 法官勘驗密錄器「沒看到」免罰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

何姓男子5月1日上午經台南市警四分局偵查隊員警持搜索票搜索時，當場查獲他隨身攜帶辣椒槍及子彈，且於員警查緝時他伸手準備取用辣椒槍遭警制伏，被依違反社會秩序維護法裁處5千元，他不服抗告，法官勘驗密錄器影像並無何伸手準備取用辣椒槍關鍵畫面，撤銷裁定不罰。

何主張，因員警持另案搜索票對他進行搜索時，他配合搜索並敞開外套，員警才從其外套中發現扣案辣椒槍1把及子彈5顆。

他說，自始未持該辣椒槍及子彈揮舞或擺露展示於外，或持之用於射擊，不得僅因持有逕認有危害公共秩序或社會安寧，因而提起抗告，請求撤銷原裁定。

台南地院合議庭指出，台南市警四分局認何有社會秩序維護法第65條第3款無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞者，裁處何罰鍰5000元並沒入扣案辣椒槍1把、辣椒子彈5枚。

然而，法官勘驗該密錄器影像，僅錄得員警大喊「蹲下」後，自何外套口袋中取出扣案辣椒槍及子彈，並無「何伸手準備取用辣椒槍遭警方制服」畫面，足見他將辣椒槍及子彈置於外套口袋內，未顯露在外而得為不特定人見聞，也無其他積極證據顯示有危害安全之虞。認與該法條構成要件不符，撤銷原裁定不罰，不得抗告。

台南地院勘驗密錄器影像，僅錄得員警大喊「蹲下」後，自何外套口袋中取出扣案辣椒槍及子彈，並無「何伸手準備取用辣椒槍遭警方制服」畫面，撤銷原裁定不罰。圖／本報資料照
台南地院勘驗密錄器影像，僅錄得員警大喊「蹲下」後，自何外套口袋中取出扣案辣椒槍及子彈，並無「何伸手準備取用辣椒槍遭警方制服」畫面，撤銷原裁定不罰。圖／本報資料照

