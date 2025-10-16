影／霸王餐慣犯！22歲男遭友痛毆死不改 居酒屋又賒帳遭法辦
近期網路社群爆出一名專吃霸王餐的22歲張姓男子，遭多家業者指控他不僅經常賒帳，還長期在外嗆友人名號，引發眾怒。張男日前因此在台南遭友人毆打，被警方依社維法送辦，結果張男死性不改，前晚又出現在桃園中壢居酒屋吃霸王餐，再度遭店家報警，依詐欺罪嫌送辦。
22歲張男近日遭爆四處吃霸王餐，遭網友戲稱「中壢怪人」，張男前日晚間前往中壢新中北路一間居酒屋，點用包括肉串、炸物及清酒等共新台幣665元的餐點，食用完畢後竟藉口「等友人來付帳」，拖延長達2小時。
對此居酒屋老闆在苦等無果後，於昨日凌晨憤而報警處理。中壢警分局普仁派出所獲報後立即將張男帶回，警詢後認為其行為涉及詐欺罪嫌，已依法偵辦。
事實上，張男過去因長期在外消費都嗆王姓友人名號，藉此吃霸王餐或賒帳，引發王男不滿，2人日前相約在台南「處理事情」，而張男赴約前還拍攝影片嗆聲，但一見面就遭到王男痛毆，救護人員到場時張男還不忘自拍，揚言要到醫院驗傷提告，疑似只是想在網路上「騙流量」，最終被警方依社會秩序維護法裁處。
中壢警方呼籲，民眾在外消費應誠信為本，切勿心存僥倖，利用不當手段逃避付款，一旦涉及詐欺等行為，必將面臨法律責任。對於任何個人恩怨，也應保持理性溝通，循正當法律途徑解決，若藉由私下鬥毆或利用社群媒體炒作話題來滋擾公共秩序，警方也將一律依法究辦，絕不寬貸。
