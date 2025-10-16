馬治薇判2年8月理由出爐 高院憂「若選上立委仍聽命中共」

民眾黨桃園黨部前發言人馬治薇以無黨籍身分參選立委，卻接受中華人民共和國資助、指導及實質控制的某基金會派遣人員「冰姐」、「阿浩」會面，她以我國政府組織人員資料、政治輿情等情報換取冰姐、阿浩及其所屬境外敵對勢力的資助。台灣高等法院今依反滲透法判馬治薇2年8月徒刑，沒收不法所得。

高院表示，幸好檢察官指揮調查局、警察及時查獲，中共陰謀才未能得逞。

桃園地檢署起訴指出，馬治薇在2023年4月27日前，透過警政時報公共關係組林姓副組長聯繫立法院議事處莊姓職員，莊因此將我國中央各機關國會聯絡名冊交給馬女，馬女再於2023年4月27日將國會聯絡名冊掃描成電子檔，並以通訊軟體「DingTalk」傳送給「冰姐」、「阿浩」，博取兩人及中共某基金會的信任。

馬治薇自2023年4月起至同年11月止，接受冰姐、阿浩等所屬基金會提供往來大陸機票、食宿等費用，並陸續提供某科技廠設備圖紙、法務部調查局及國家安全局人員資訊、我國政治輿情等情報資料給冰姐、阿浩，換取對岸資助她參與第11屆立委桃園市第一選區的競選活動。

但桃園地院僅認馬治薇傳送載有各部會、黨團大量聯絡人資料的名冊，將個人資料外洩至對岸，依個資法判她8月徒刑，沒收美金及泰達幣。馬治薇和桃園地檢署皆上訴，馬女的律師陳麗玲主張檢方指控違反反滲透法、國家安全法部分，在中華民國還沒修法前，不應將大陸視為「境外敵對勢力」。

高院審理後，認為馬治薇辯稱無證據證明「冰姐」、「阿浩」是境外敵對勢力的滲透來源，且稱他們提供美金及虛擬貨幣是供「個人日常生活所需」的說法不足採信。高院認定馬治薇犯反滲透法「受滲透來源資助而參與競選罪」、個人資料保護法「非公務機關非法蒐集及利用個人資料罪」，從重論以受滲透來源資助而參與競選罪。

高院認為馬治薇明知中共為境外敵對勢力，長期以來對我文攻武嚇，屢威脅以軍事武力進犯，且藉由金錢收買、籠絡等手段多方滲透，企圖干預、破壞我國民主憲政秩序及社會安定，卻不知嚴拒金錢誘惑，還提供情報換取金錢來參與立委選舉，顯已受中共滲透成為在地協力者，並配合境外敵對勢力介入影響選舉。