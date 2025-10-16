分手忘不了嫁人的前女友 裝GPS跟監還暴打她丈夫…檢要他入監反省

高雄蘇姓男子和前女友分手後繼續糾纏，先在前女友機車裝追蹤器掌握行蹤，見前女友和林姓男子開房，拿大鎖砸壞對方計程車，女方結婚後，還痛毆女方丈夫，高雄高分院依跟騷法、傷害等罪判蘇男8月徒刑確定，他聲請易科罰金被檢方打槍，提異議也被高雄高分院駁回，蘇入監服刑確定。

判決指出，蘇男和前女友交往3年，2022年底時兩人因個性不合分手，但蘇男忘不了前女友，偷偷在女方車上裝GPS追蹤器，掌握前女友行蹤，狂打電話或藉故找她，讓女方不堪其擾。

2023年10月間，蘇男發現前女友與林姓計程車司機前往摩鐵休息開房，醋意大發的蘇男上前攔下林男計程車，拿大鎖猛砸車子，直到前女友出面安撫蘇男才罷手，屢次被蘇男騷擾，逼得女方報警聲請保護令獲准。

事後前女友嫁為人妻，蘇男仍心有不甘，不顧前女友已組成家庭，仍持續騷擾對方，逼得前女友丈夫出面，結果反遭蘇男打得遍體鱗傷，夫妻兩人覺得蘇男已經失控，決定報警提告。

法院審理時，蘇男否認犯行，辯稱他在裝GPS的隔天就拆下，並沒有使用到，他只是要討公道，並不是要騷擾前任，也沒有打傷她老公。

法官則認為，蘇男裝設GPS在前女友車上，不論有無使用到就已構成犯罪，另依據女方證詞，女方早已無意和蘇男見面、聯繫，他卻仍持續撥打電話，甚至到女方上班地點留紙條，影響女方生活，已違反跟蹤騷擾防治法。

高雄地院一審依違反跟騷法、傷害等6罪，合併盼蘇男9月有期徒刑，他不服上訴後，其中傷害部分從輕改判，其餘犯行駁回，合併執行刑改判8月，得易科罰金。

案件移到高雄地檢署執行，檢方認為蘇男未與被害人和解，若讓他易科罰金或服社會勞動，難以收矯正之效，不准他受易刑處分，要他入監反省。

蘇男不服提聲明異議，主張他已有跟被害人和解，求高雄高分院准他易科罰金或服社會勞動。

高雄高分院調查後，認為蘇男共觸犯6罪，分別判處2月至3月不等徒刑，併執行判8月，檢方以「數罪併罰，有4罪以上因故意犯罪而受有期徒刑之宣告者」規定，不准他易科罰金，依法有據，裁定駁回，全案落幕。

