彰化二林中科園區挖洞被倒亂百噸營建廢棄物 11人起訴求重刑

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場勾結虛設公司去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在彰化二林中科園區，檢方循線追緝發現此集團早從2021年起就在各地違法亂倒事業廢棄物，彰檢依違反廢棄物清理法將11人起訴，並求處重刑。

二林警方去年10月「山陀兒」颱風過後，查獲深夜違法亂倒的清運車，在二林中科園區用地發現遭開挖的坑洞有大量碎磚、玻璃、塑膠片、廢木料等營建廢棄物，而通報彰檢，檢察官陳振義即指揮警政署保安警察第二總隊第三大隊第一中隊、彰化縣警察局溪湖分局、芳苑分局透過檢警環平台與彰化環保局組成專案小組深入擴大追查。

檢警查出清運車隊主嫌江男等人未有合法清除處理許可文件，卻載運未經篩選、分類的營建混合物至中科園區棄置，空地已遭開挖近112.7立方公尺，內堆置有營建混合廢棄物包含碎磚、碎瓷磚、碎玻璃、高爾夫球、電子儀器、束帶、電線、水管、廢金屬、廢木材等物，被堆置廢棄物體積約124立方公尺（噸）。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁表示，經溯源追查，營建混合物分類處理場「江浚公司」吳姓負責人與許姓經理夥同龔男所掌控的栢鼎公司，合謀偽造2公司間「購買土石方」再利用買賣契約書及「臺北市土資場餘土運送處理證明文件」，虛構營建廢棄物已依規定再利用假象，作為江男等人自江浚公司載出廢棄物時臨檢及稽查之用，以掩飾非法棄置廢棄物事實。

誇張的是非法清運業者將百噸營建廢棄物亂埋進中科園區用地，未來若廠商進駐，將得花更大清運成本，把廢棄物清出。

檢方也查出二家公司早從2021年起就開始非法清運事業廢棄物，全案近日已偵查終結，彰檢將江男、吳男、許男、龔男等清運司機等共11人起訴，並向法院求處重刑。

彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在二林中科園區，循線破獲非法清運公司。圖／彰檢提供
彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在二林中科園區，循線破獲非法清運公司。圖／彰檢提供
彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在二林中科園區，循線破獲非法清運公司。圖／彰檢提供
彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在二林中科園區，循線破獲非法清運公司。圖／彰檢提供
彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在二林中科園區，循線破獲非法清運公司。圖／彰檢提供
彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在二林中科園區，循線破獲非法清運公司。圖／彰檢提供
彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在二林中科園區，循線破獲非法清運公司。圖／彰檢提供
彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在二林中科園區，循線破獲非法清運公司。圖／彰檢提供
彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在二林中科園區，循線破獲非法清運公司。圖／彰檢提供
彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在二林中科園區，循線破獲非法清運公司。圖／彰檢提供

廢棄物 颱風

