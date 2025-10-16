影／應曉薇議會質詢檢認有恐嚇、騷擾證人 法院今傳喚說明
以3000萬元交保的台北市議員應曉薇，10月9日在議會要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局」，檢方認為有恐嚇、騷擾證人之虞，遞狀建請法官審酌應女是否違反交保裁定，法院今臨時通知應曉薇上午11時到庭說明。
應曉薇在大女兒應佳妤陪同下出庭，應佳妤受訪時表示在Thread發文是有感而發，因為母親在蔣萬安市長的施政報告時，善意的提醒市長務必小心保護好自己，質詢是在建議市府還有改善的空間，但是檢察官卻不開心了，要我母親今天到庭來說明，覺得檢察官有一點小題大作，浪費司法資源，尤其是檢察官、法官跟審判長每天有這麼多事情要處理，然後還要為了這件事情，今天再加開1個法庭審理，對他們也很抱歉。
應佳妤表示這個案子發生，很多公務員其實都不太敢做事了，然後也不知道如何認定到底有沒有施壓，如果母親有讓人感覺到施壓的話，那大概所有的公務人員都會被說是在施壓，然後也沒有人敢做事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言