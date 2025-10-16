貼「台中普發4萬」被指謠言送法辦 法院裁定不罰：屬言論自由

台中陳姓男子在Threads上張貼台中市長盧秀燕為背景，寫有「每人普發4萬」內容，經台中南區區公所向警方報案散布假訊息，台中市府也在官網稱其為「假訊息」並羅列相關罰則；但台中地院認為，陳男是就公共議題討論屬「言論自由」而無散布謠言，裁定他不罰，可抗告。

台中市政府指出，南區區公所接獲民眾反映有人在群組轉傳台中市府普發4萬元不實圖卡，認定是假訊息並向警方報案，台中市府並要民眾求證訊息真偽、勿任意轉傳，台中市警察局也跟著呼籲，民眾應求證訊息真偽，勿任意轉傳，輕則處以社會秩序維護法、重則恐觸犯刑法恐嚇公眾。

警方經檢舉移送指出，陳男今年7月28日在Threads以個人帳號，張貼台中市長盧秀燕照片為背景，內容為「年終獎金每人普發4萬台中市超徵120億，學者促還富於民」的不實貼文，以陳男散布謠言違反社會秩序維護法，移送台中地院裁處。

台中地院審理，移送指陳男張貼該文，致台中市政府、區公所接獲詢問是否有該政策，已影響公共安寧；陳男否認違反社維法，辯稱他支持這個意見是因為盧秀燕曾同意中央普發1萬元的議題，既然台中市府也有超徵稅額，普發現金給台中市民也是合理的。

中院認為，陳男的發文是就台中市長盧秀燕同意中央普發1萬元的公共議題提出個人意見，其主張也是就公共議題所為的善意發表意見，提出公共討論，並無散布謠言可言。

中院也說，陳男發表言論，雖導致台中市府、區公所接獲民眾詢問是否有該政策，但市府、公所接獲民眾詢問「並非代表詢問的民眾有不安」。