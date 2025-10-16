快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

貼「台中普發4萬」被指謠言送法辦 法院裁定不罰：屬言論自由

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓男子在Threads上張貼台中市長盧秀燕為背景，寫有「每人普發4萬」內容，經台中南區區公所向警方報案散布假訊息，台中市府也在官網稱其為「假訊息」並羅列相關罰則；但台中地院認為，陳男是就公共議題討論屬「言論自由」而無散布謠言，裁定他不罰，可抗告。

台中市政府指出，南區區公所接獲民眾反映有人在群組轉傳台中市府普發4萬元不實圖卡，認定是假訊息並向警方報案，台中市府並要民眾求證訊息真偽、勿任意轉傳，台中市警察局也跟著呼籲，民眾應求證訊息真偽，勿任意轉傳，輕則處以社會秩序維護法、重則恐觸犯刑法恐嚇公眾。

警方經檢舉移送指出，陳男今年7月28日在Threads以個人帳號，張貼台中市長盧秀燕照片為背景，內容為「年終獎金每人普發4萬台中市超徵120億，學者促還富於民」的不實貼文，以陳男散布謠言違反社會秩序維護法，移送台中地院裁處。

台中地院審理，移送指陳男張貼該文，致台中市政府、區公所接獲詢問是否有該政策，已影響公共安寧；陳男否認違反社維法，辯稱他支持這個意見是因為盧秀燕曾同意中央普發1萬元的議題，既然台中市府也有超徵稅額，普發現金給台中市民也是合理的。

中院認為，陳男的發文是就台中市長盧秀燕同意中央普發1萬元的公共議題提出個人意見，其主張也是就公共議題所為的善意發表意見，提出公共討論，並無散布謠言可言。

中院也說，陳男發表言論，雖導致台中市府、區公所接獲民眾詢問是否有該政策，但市府、公所接獲民眾詢問「並非代表詢問的民眾有不安」。

中院說，民眾基於懷疑、好奇而詢問，難認有影響公共安寧，認定陳發表內容屬於言論自由範圍，未見足使瀏覽者畏懼、恐慌而影響公共安寧，裁定陳男不罰。

台中市府稱網傳「普發4萬」圖卡是假訊息，除報警法辦民眾還羅列罰則；但法院認定該文是就公共議題討論，屬言論自由，裁定不罰。圖／取自台中市府官網
台中市府稱網傳「普發4萬」圖卡是假訊息，除報警法辦民眾還羅列罰則；但法院認定該文是就公共議題討論，屬言論自由，裁定不罰。圖／取自台中市府官網

盧秀燕 假訊息 普發現金

延伸閱讀

與盧秀燕相約吃咖哩 蔡志弘稱讚盧是「五星市長」

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

賴總統赴台中探訪百歲人瑞 盧秀燕陪同與賴互動熱絡

盧秀燕與卓伯源嚐小吃 共同為台中美食加持

相關新聞

馬治薇判2年8月理由出爐 高院憂「若選上立委仍聽命中共」

民眾黨桃園黨部前發言人馬治薇以無黨籍身分參選立委，卻接受中華人民共和國資助、指導及實質控制的某基金會派遣人員「冰姐」、「...

貼「台中普發4萬」被指謠言送法辦 法院裁定不罰：屬言論自由

台中陳姓男子在Threads上張貼台中市長盧秀燕為背景，寫有「每人普發4萬」內容，經台中南區區公所向警方報案散布假訊息，...

民眾黨前黨工馬治薇遭指「國安破口」 拿對大陸錢選立委判2年8月

民眾黨桃園市黨部前黨工馬治薇被控以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元...

分手忘不了嫁人的前女友 裝GPS跟監還暴打她丈夫…檢要他入監反省

高雄蘇姓男子和前女友分手後繼續糾纏，先在前女友機車裝追蹤器掌握行蹤，見前女友和林姓男子開房，拿大鎖砸壞對方計程車，女方結...

彰化二林中科園區挖洞被倒亂百噸營建廢棄物 11人起訴求重刑

彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場勾結虛設公司去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在彰化二林中科園區，...

歸仁圓環駁火35槍釀一死…角頭「瘋狗彬」判4年半 槍手判11年半定讞

台南市綽號「瘋狗彬」的角頭張旭彬3年前與男子洪啟文飲酒發生口角，張推由小弟吳豐雄帶槍與洪談判，雙方人馬在歸仁圓環駁火共開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。