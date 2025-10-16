快訊

歸仁圓環駁火35槍釀一死…角頭「瘋狗彬」判4年半 槍手判11年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台南市綽號「瘋狗彬」的角頭張旭彬3年前與男子洪啟文飲酒發生口角，張推由小弟吳豐雄帶槍與洪談判，雙方人馬在歸仁圓環駁火共開35槍，洪先開槍擊中吳的腹部，吳為反擊朝洪連續射擊數槍，洪身中多槍而身亡。最高法院依非法持有可發射子彈具有殺傷力槍枝罪判張4年6月徒刑、吳則被依殺人等罪判刑11年6月徒刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

張旭彬與洪啟文熟識，兩人2022年6月8日晚間11時許，與張的江姓小弟、洪妻等人共同飲酒、打麻將。張旭彬不滿洪啟文教訓江姓小弟，雙方爆發口角，張朝洪砸酒杯，洪則怒嗆「來歸仁輸贏」，不歡而散。

江姓小弟隔日凌晨打電話撂人，張旭斌則持續用LINE和洪啟文嗆聲、挑釁，並邀約見面談判。張旭彬推由吳豐雄帶槍彈出面與洪啟文談判，吳豐雄帶江等人同行，一起前往歸仁中山路小北百貨。

雙方到場後一言不合，洪啟文率先持槍擊中吳豐雄的腹部，吳豐雄也反擊持槍朝洪啟文接續射擊數槍，導致洪啟文身中數槍，送醫急救仍因左肱骨及肋骨骨折，氣管及右肺破裂大量血胸，宣告不治；吳則撿回一命。

一審審理期間，吳否認有殺人犯意，稱案發當天是因為對方先開槍，他才回擊，僅承認非法寄藏槍枝罪嫌。張旭彬則供稱，案發當時已酒醉，不清楚吳等人跟他說什麼。

一審依非法持有可發射子彈具有殺傷力槍枝罪判張4年6月徒刑，另依殺人等罪判吳13年徒刑。案件上訴，二審認為吳豐雄與洪的家屬達成和解，並已依約賠償300萬元，家屬不再追究吳殺人罪的刑事責任，並請求法院從輕量刑。

二審改判吳11年6月徒刑，張旭彬部分則維持一審判決，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

綽號「瘋狗彬」的角頭張旭彬推由小弟吳豐雄與洪啟文談判，卻連開數槍殺死對方，最高法院判刑定讞。圖／聯合報系資料照片
