臨時工不滿女友分手…拿美工刀脅迫性侵拍性愛片 判關7年3月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台中市一名已婚賣菜臨時工不滿外籍女友提分手，拿美工刀恐嚇對方「如果你今天不跟我做愛，就要殺死你」，之後動手脫去女友衣物性侵得逞，過程中還拿手機錄影、拍照，最高法院依攜帶凶器及對被害人照相、錄影而強制性交罪判7年3月徒刑，全案定讞。

臨時工2021年10月和女友交往、同居，但兩人常常吵架，他不滿女友提出分手，便於2022年11月1日上午8時許，假借有東西要給女友為由，邀請女友到自己承租的套房，拿美工刀恐嚇「如果今天你不跟我做愛，我就要殺死你」等語，之後性侵並同時拿手機拍攝女友裸露身體的照片、錄影。

女友事後到胞姊開的便當店幫忙，並告知遭男友性侵一事，再由姊夫報警處理。臨時工否認犯行，供稱交往以來發生性行為，都是他幫女友脫衣服，也不會問同不同意，女友的個性不說話就是沒有意見，他也有問女友可不可以拍，女友說拍2、3張就好。

女友作證指出，男友不願意分手，當天男友要和她發生關係，但她不要，男友便拿美工刀恐嚇，還說要割斷她手腳的筋，讓她一輩子坐輪椅沒辦法工作，之後就性侵她。

法院勘驗臨時工手機裡的畫面，性侵過程中臨時工說「抱老公啊，快點」、「妳是很爽？眼睛閉著喔？」等語，女友均面無表情，並閉上眼睛迴避鏡頭，加上證人說法，認定臨時工罪證確鑿。

一審認為臨時工飾詞否認犯行，未見悔意，更沒有和女友達成調解、獲取原諒，依攜帶凶器及對被害人照相、錄影而強制性交罪判7年4月徒刑，二審改判臨時工7年3月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

示意圖／ingimage

