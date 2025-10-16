婦就醫吵鬧延誤醫師看診仍否認犯意 嘉義地方法院判3月

廖姓婦人被控去年2月間至醫院看診，因要求取消批價單遭拒，在診間外大吵大鬧又踢門，被依違反醫療法起訴。嘉院認廖婦仍否認有主觀犯意，不宜緩刑，9月30日判其3月徒刑。可上訴。

根據嘉義地方法院判決書，廖婦身體不適於去年2月間至大林慈濟醫院看診，不滿醫師於診察後未開立藥物，則要求醫師取消繳費批價單，廖婦因遭拒絕情緒失控，護理師惟恐廖婦闖入診間引發危險，將診間門上鎖。

廖婦見醫師不出面回覆取消繳費批價單的要求，則用手轉動診間門把，且以手拍、腳踢診間門，並在門外大喊「開門啦！醫生出來啦！」、「幹」等語，大吵大鬧約20分鐘，迫使醫師停止看診。因廖婦行為已妨害醫師執行醫療業務，事後遭警方函送法辦，嘉檢偵結並依違反醫療法起訴。

嘉院表示，廖婦的辯護人主張，起訴書上所載的客觀事實是正確，但廖婦行為手段並無不法，主觀上沒有妨害醫療業務進行犯意；廖婦當時持續想與醫師溝通，醫師因而停止叫號，並非廖婦有意妨害醫療業務。

嘉院指出，廖婦有撞門、在外大聲喊叫行為，過程中，還與其丈夫一直要醫師出來，保全制止多次未果，直到員警到場處理，時間約20分鐘。這段期間，難以期待醫師無視情緒激動的廖婦，而開啟診間門鎖，繼續為其他病患看診，廖婦行為實際上已妨害醫師執行醫療業務。

嘉院表示，廖婦雖無前科，但在偵查中，經檢察官當庭播放勘驗錄影畫面時（距離事發4個月），廖婦仍情緒過激而中斷勘驗，認為檢察官侮辱百姓，並稱「我怎樣我殺人放火，我只是生病的病人」等語，且仍一再指責是醫師有錯。

嘉院指出，廖婦開庭時態度平和，對檢察官起訴客觀事實均坦承，但仍否認有主觀犯意。廖婦未能妥善克制己身情緒，且未充分認知其所為不法情況下，並不適宜給予緩刑，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。