快訊

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

周杰倫罕見動怒！魔術師好友搞消失 「牽扯上億糾紛」內幕曝光

婦就醫吵鬧延誤醫師看診仍否認犯意 嘉義地方法院判3月

中央社／ 嘉義市16日電

廖姓婦人被控去年2月間至醫院看診，因要求取消批價單遭拒，在診間外大吵大鬧又踢門，被依違反醫療法起訴。嘉院認廖婦仍否認有主觀犯意，不宜緩刑，9月30日判其3月徒刑。可上訴。

根據嘉義地方法院判決書，廖婦身體不適於去年2月間至大林慈濟醫院看診，不滿醫師於診察後未開立藥物，則要求醫師取消繳費批價單，廖婦因遭拒絕情緒失控，護理師惟恐廖婦闖入診間引發危險，將診間門上鎖。

廖婦見醫師不出面回覆取消繳費批價單的要求，則用手轉動診間門把，且以手拍、腳踢診間門，並在門外大喊「開門啦！醫生出來啦！」、「幹」等語，大吵大鬧約20分鐘，迫使醫師停止看診。因廖婦行為已妨害醫師執行醫療業務，事後遭警方函送法辦，嘉檢偵結並依違反醫療法起訴。

嘉院表示，廖婦的辯護人主張，起訴書上所載的客觀事實是正確，但廖婦行為手段並無不法，主觀上沒有妨害醫療業務進行犯意；廖婦當時持續想與醫師溝通，醫師因而停止叫號，並非廖婦有意妨害醫療業務。

嘉院指出，廖婦有撞門、在外大聲喊叫行為，過程中，還與其丈夫一直要醫師出來，保全制止多次未果，直到員警到場處理，時間約20分鐘。這段期間，難以期待醫師無視情緒激動的廖婦，而開啟診間門鎖，繼續為其他病患看診，廖婦行為實際上已妨害醫師執行醫療業務。

嘉院表示，廖婦雖無前科，但在偵查中，經檢察官當庭播放勘驗錄影畫面時（距離事發4個月），廖婦仍情緒過激而中斷勘驗，認為檢察官侮辱百姓，並稱「我怎樣我殺人放火，我只是生病的病人」等語，且仍一再指責是醫師有錯。

嘉院指出，廖婦開庭時態度平和，對檢察官起訴客觀事實均坦承，但仍否認有主觀犯意。廖婦未能妥善克制己身情緒，且未充分認知其所為不法情況下，並不適宜給予緩刑，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

醫師 情緒 檢察官

延伸閱讀

女子醫美注射精靈針後竟失明 卻因無法舉證遭判敗訴

50個好故事【脈動台灣 醫路前行】隱形英雄4＿守護微笑

成大學生校園整理書包...他多次喬角度想偷拍 法院判刑2月不給緩刑

台中軍人約砲國中少女狂歡2小時…母發現氣炸提告 他賠錢獲緩刑

相關新聞

民眾黨前黨工馬治薇遭指「國安破口」 拿對大陸錢選立委判2年8月

民眾黨桃園市黨部前黨工馬治薇被控以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元...

批沈伯洋收境外資金4800億元挨告 傅崐萁沒請律師反找「他」打官司

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控民進黨立委沈伯洋收受國外資金4800億元，意圖顛覆國家，並在台灣及美國擁有多筆房產，更批沈...

傳刑事局駐外聯絡官遭霸凌 一周就完成調查？刑事局：依程序調查無不公

民眾黨主席黃國昌今天在立法院內政委員會質詢，表示刑事局一名李姓駐外警官遭職場霸凌，開會及聯繫群組遭羞辱及工作刁難，向警政...

財政部放寬人工生殖列報所得稅醫療扣除 敗訴女法官：祝不孕家庭受惠

一名女法官做人工生殖手術求子，報稅時將花費列入「列舉扣除額」的醫藥及生育費，國稅局打回票，訴訟打6年敗訴。本報5月4日披...

增加犯罪偵查困難…律師涉洩密詐騙集團主嫌助串供 新北檢起訴

新北檢調查，張女擔任詐團成員朱男辯護人，涉將與朱男律見內容洩露給逃往中國主嫌，讓他得以串供，獲10萬元律師費；檢方依涉刑...

非法棄置廢枝葉逾1.3萬噸成「垃圾山」 涉案12人遭苗栗檢方求處重刑

張姓男子3年多前提供苗栗縣三義鄉八櫃段多筆山坡地，以每車收受2500元至4000元不等代價，讓賴姓男子等人非法棄置多達6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。