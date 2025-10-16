快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

男組竊盜集團偷遍半個台灣 遭逮怨竹市警「神經病」非得抓到他

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

44歲林姓男子在北部及中部招兵買馬組竊盜集團，偷遍竹苗、台中各大商家與娃娃機，他行事縝密，犯案時除要求所有人蒙面、戴手套，每次做案都會更換做案同夥，藉此躲避警方查緝；林男月前因與同夥破壞新竹地區娃娃機店兌幣機，將錢箱裡的紙鈔硬幣掃空，遭新竹市警方鎖定，上周被拘提到案。

據悉，林曾告訴同夥，他在各地犯案，只有新竹警方到處明查暗訪非逮到他不可，跟神經病一樣，早知道就別在新竹作案。

據悉，林男有竊盜、毒品前科，在整個北、中台灣都犯下多起竊盜案，他四處找人組竊盜集團，鎖定各地自助洗衣店與娃娃機店財務行竊，包括苗栗、台中都犯下竊盜案遭警方查緝。

上月中旬，林男與四名同夥鎖定新竹市一間娃娃機店，持油壓剪破壞兌幣機錢箱，將裡面萬元紙鈔及硬幣竊走，隨後駕車逃逸。警方獲報組成專案小組，經查，發現林的行跡遍及多縣市，光新竹市就犯下三起竊盜案，且每案都是結夥共同策畫、分工合作所為。

經專案小組調閱監視器，並將案情陳報，偵查隊隨即支援偵辦，分析比對相關情資，鎖定林男與三名犯嫌，後續報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，上周將林與同夥拘提到案，全案警詢後依加重竊盜等罪嫌移送法辦。

警第二分局分局長林炎巨呼籲，商家可加裝監視系統、強化店內防護設施，並妥善管理現金；民眾如發現可疑人、車，請即撥打110報案，警方將持續強化巡邏密度與科技偵防作為，防範犯罪再生，共同維護社區安全。

專案小組鎖定林男與三名犯嫌，後續報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，上周將林與同夥拘提到案，全案警詢後依加重竊盜等罪嫌移送法辦。記者王駿杰／翻攝
專案小組鎖定林男與三名犯嫌，後續報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，上周將林與同夥拘提到案，全案警詢後依加重竊盜等罪嫌移送法辦。記者王駿杰／翻攝

竊盜 娃娃機

延伸閱讀

竹市鹽港溪流域自行車道完工 高虹安現身

女童竹縣幼兒園溺斃竹市也有設校 營運狀況曝光

竹市「舊城時光機」啟動 帶領民眾重返風城老屋年代

竹市將添關東公托新據點 設計規劃擬115年啟用

相關新聞

馬治薇判2年8月理由出爐 高院憂「若選上立委仍聽命中共」

民眾黨桃園黨部前發言人馬治薇以無黨籍身分參選立委，卻接受中華人民共和國資助、指導及實質控制的某基金會派遣人員「冰姐」、「...

貼「台中普發4萬」被指謠言送法辦 法院裁定不罰：屬言論自由

台中陳姓男子在Threads上張貼台中市長盧秀燕為背景，寫有「每人普發4萬」內容，經台中南區區公所向警方報案散布假訊息，...

民眾黨前黨工馬治薇遭指「國安破口」 拿對大陸錢選立委判2年8月

民眾黨桃園市黨部前黨工馬治薇被控以無黨籍參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，以美金、泰達幣等多種管道收受106萬元...

分手忘不了嫁人的前女友 裝GPS跟監還暴打她丈夫…檢要他入監反省

高雄蘇姓男子和前女友分手後繼續糾纏，先在前女友機車裝追蹤器掌握行蹤，見前女友和林姓男子開房，拿大鎖砸壞對方計程車，女方結...

彰化二林中科園區挖洞被倒亂百噸營建廢棄物 11人起訴求重刑

彰化地檢署與警方破獲營建廢棄物處理場勾結虛設公司去年利用「山陀兒」颱風過後，將約百噸營建廢棄物非法倒在彰化二林中科園區，...

歸仁圓環駁火35槍釀一死…角頭「瘋狗彬」判4年半 槍手判11年半定讞

台南市綽號「瘋狗彬」的角頭張旭彬3年前與男子洪啟文飲酒發生口角，張推由小弟吳豐雄帶槍與洪談判，雙方人馬在歸仁圓環駁火共開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。