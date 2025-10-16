男組竊盜集團偷遍半個台灣 遭逮怨竹市警「神經病」非得抓到他

44歲林姓男子在北部及中部招兵買馬組竊盜集團，偷遍竹苗、台中各大商家與娃娃機，他行事縝密，犯案時除要求所有人蒙面、戴手套，每次做案都會更換做案同夥，藉此躲避警方查緝；林男月前因與同夥破壞新竹地區娃娃機店兌幣機，將錢箱裡的紙鈔硬幣掃空，遭新竹市警方鎖定，上周被拘提到案。

據悉，林曾告訴同夥，他在各地犯案，只有新竹警方到處明查暗訪非逮到他不可，跟神經病一樣，早知道就別在新竹作案。

據悉，林男有竊盜、毒品前科，在整個北、中台灣都犯下多起竊盜案，他四處找人組竊盜集團，鎖定各地自助洗衣店與娃娃機店財務行竊，包括苗栗、台中都犯下竊盜案遭警方查緝。

上月中旬，林男與四名同夥鎖定新竹市一間娃娃機店，持油壓剪破壞兌幣機錢箱，將裡面萬元紙鈔及硬幣竊走，隨後駕車逃逸。警方獲報組成專案小組，經查，發現林的行跡遍及多縣市，光新竹市就犯下三起竊盜案，且每案都是結夥共同策畫、分工合作所為。

經專案小組調閱監視器，並將案情陳報，偵查隊隨即支援偵辦，分析比對相關情資，鎖定林男與三名犯嫌，後續報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，上周將林與同夥拘提到案，全案警詢後依加重竊盜等罪嫌移送法辦。