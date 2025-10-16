台南安平招待所內6泰籍女脫衣陪酒 掛名經理和服務生「均無罪」

陳姓男子在台南安平經營私人招待所，經人仲介泰國籍女子以觀光名義來台，在招待所內從事脫衣陪酒，經警循線獲報喬裝酒客入內蒐證，當場查獲陳等3名幹部及6名泰國女子送辦，陳等3人偵查時否認犯行，直至法院審理時認罪，陳等3人共同犯圖利容留猥褻罪共6罪，均應執行5月。

檢警調查，陳男透過不詳人士仲介泰國籍女子以觀光名義入境我國，至安平永華路段招待所非法打工。另名陳姓男子招待所掛名負責人及現場管理者，卓姓男子則是招待所經理，了解顧客消費需求，引導客人及服務小姐進入包廂。

去年11月21日深夜11時許，在招待所A02包廂，容留、媒介6名泰國女子等6人擔任服務小姐，脫衣陪酒，供不特定客人觀賞觸摸。而服務小姐每日工資為2500元，另須扣住宿費500元，實得2000元，加所得小費。

至於招待所以每位服務小姐2小時1000元價格向客人收費，並由客人以每100元換取1條手環作為小費，結帳後，店家再以小姐所得小費當中抽取3成利潤歸店家所有營利。經警循線獲報喬裝酒客入內蒐證，並持搜索票搜索，並扣得相關收據、帳本及小費手環30條等證物。

陳3人於審理時坦承不諱，與泰國女子等6人於警詢、到場員警具結證述情節相符，並有招待所泰國籍服務小姐名冊一覽表等相關資料佐證，事證明確。

陳等3人外，檢方也起訴女經理、服務生等3人，但3人均否認犯行，女經理說，她不知道服務小姐在包廂裡做什麼，她去招待所不到1個月，只是掛名經理。服務生也說，他僅為服務生，非經營團隊一員，他進入包廂時雖目睹服務小姐赤裸身體，但他僅為服務生，對於公司經營方式無決定權或影響力。