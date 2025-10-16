戴5000萬粉紅RM鑽表入境桃機！詐團辣妹女嫌求交保...法院再押2月
台、美聯手破獲跨境愛情詐騙集團，被害金額1.7億元，年初在桃園機場攔截廖姓女幹部，當場在她手上查扣1支買價破5000萬元的Richard Mille粉紅鑽表，廖被訴組織、加重詐欺等罪嫌遭羈押至今；廖求交保並稱可戴電子腳環監控，法院以她仍有逃亡、串證之虞，裁定延長羈押2月，可抗告。
台中地檢起訴指出，詐團以感情詐騙專挑美國退休長輩下手，先以小額投資取信被害人，再引誘對方投入大量資金匯到指定戶頭；廖女（36歲）擔任高階幹部，負責收取贓款、洗錢，並招募同夥、指揮車手，廖還會冒用友人護照在美開帳戶，詐得美金532萬元，約台幣1億7052萬元。
檢警查出，廖女長期從美國買高價奢侈品再到香港銷贓，刑事局掌握她農曆年前回台，今年1月24日在桃園機場拘提，驚見廖女直接把砸了5000萬元透過二手管道購入的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表戴在手上，身上冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，等同身懷破億元入境。
台中地院14日開庭訊問時，廖女表示「該說的都說了」、「希望法院讓她交保」；廖的辯護人主張，廖坦承從事比特幣買賣，對資金來源、KYC做得不完整而觸犯洗錢，且她因無美國工作簽證，為逃避美方稅務才冒用他人護照，但沒有參與詐騙美國人一案。
辯護人說，廖女年初入境桃機落網時，配合查扣身上資產，包括手表、鑽石，也提供電子錢包密碼取出比特幣等，供偵查中變價法拍，名下房產已遭查封，已接近被害人遭詐金額，請求法院予以交保，她也願意戴電子腳環監控。
中院指出，廖女僅坦承洗錢、冒名使用他人護照等罪嫌，仍否認加重詐欺取財，及發起、主持、操縱、指揮犯罪組織等罪嫌，但根據卷證其嫌疑重大，加上廖頻繁出境不同國家，有逃亡之虞。
中院也說，本案仍有黃姓、孫姓共犯需到庭交互詰問，且廖供述與2人相左，也有串供之虞，再加上廖等犯罪歷程、被害人遭詐金額甚巨，可推知若釋放仍有反覆實施之虞，斟酌後仍認有羈押必要，裁定廖自10月21日起，延長羈押2月。
