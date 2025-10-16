影／太陽聯盟經營博弈 還私刑討債...逼人馬桶刷刷牙、喝心經符水

太陽聯盟江姓男子等人在社區大樓經營博弈機房，去年遭刑事局破獲後，檢警從查扣手機數位採證，發現江還在討債時，逼迫被害人以馬桶刷刷牙、喝焚燒心經的符水、糾眾毆打等不法情事，今年7月再度拘提江等7人到案，檢方聲押江獲准，其餘涉案人獲5萬元至10萬元交保。

刑事局中打三隊在去年7月間，破獲太陽聯盟江姓男子（36歲）等人，在社區大樓內經營2處博弈機房，逮回涉案12人，全案依賭博罪送辦後，江被判刑10月。

中打後續針對該案查扣的手機進行數位採證，發現江男除經營博弈機房外，還藉索討債務或懲處為理由，以私刑暴力凌虐手段處理金錢糾紛。

江男等人涉逼迫被害人以馬桶刷刷牙、抄錄心經後焚燬，在摻入清水中逼被害人喝下，或是找來6人至7人對被害人毆打，逼迫被害人交付金錢或財物，甚至脅迫家屬簽下本票、轉讓車輛，金額達30萬元至180萬元。

全案報請嘉義地檢署指揮後，與台中市、嘉義市、南投縣等地警局單位合辦，今年7月間收網，將江男等7人帶回，查扣現金19萬餘元、手機、棍棒器械、帳務文件、協議資料等贓證物。

警詢後依組織、妨害自由、恐嚇取財等罪送辦，江男經檢方聲請羈押，獲法院裁定禁見，5萬元至10萬元交保。

刑事局中打表示，雖影像拍攝時間已逾2年，惟本局秉持「正義永不缺席」之精神，立即展開影像比對與相關人員追查，並循線深入追查背後涉案網絡，經持續偵辦，前後共查獲涉案人員19人。

中打提醒，地下博弈與暴力討債往往相互交織，形成隱密且高壓的犯罪鏈條，被害人不僅遭到身心凌虐，家屬更被迫支付鉅額金錢，嚴重危害社會安全。