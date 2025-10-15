律師涉勾結槍毒集團 偵辦一度撲空

北聯幫幹部王姓男子涉利用貿易公司進口名牌包，以海運貨櫃夾藏槍毒來台，檢警二波搜索查獲價值一億元大麻、MDMA（俗稱搖頭丸）共一五九公斤及三把槍，查出律師丁姓男子洩密導致搜索曾撲空；士林地檢署昨依毒品、槍砲等罪起訴五人，求處王無期徒刑，建請重判丁。

檢警調查，卅六歲王姓、卅五歲俞姓、廿七歲張姓、廿五歲劉姓男子，看準俞的父親經營貿易公司，進口貨物無須開櫃檢驗即可通關，由王向俞父商討進口名牌包，幾次進口後確認貨物未被檢查，在俞父不知情下，前年起將大麻夾入貨物運輸入台。

該集團佯稱在美國境內寄送大麻無罪，吸引不知情民眾向美國販毒集團購買大麻，再以名牌手提包分裝墊入紙箱底部，連同貨物用貨櫃運輸入台，在台成員收貨後轉移至人頭承租的民宅、倉庫藏放，轉售牟利；集團前年至少得手二次，去年開始擴大經營，提升毒品夾藏量及嘗試夾帶MDMA及槍支。

士林地檢署指揮刑事局、台北市警方追查，去年十一月搜索集團北市內湖區倉庫及新北市新莊區民宅，隔月於高雄港搜索貨櫃，查獲大麻八十五公斤、MDMA七十四公斤及步槍一把、手槍二把、槍枝零組件一批，陸續帶回王等八人偵辦；期間律師卅九歲丁姓男子藉律見機會洩露販毒據點、毒品分裝廠等案情，致有下游犯嫌提前滅證，檢警偵蒐逾半年撲空。

士檢依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洩密、組織犯罪防制條例起訴王等五人；租屋的謝姓男子等四人罪嫌不足不起訴；蘇姓、潘姓及兩名陳姓男子未到案，通緝中。

檢方指，犯行危害社會治安重大，王狡詞卸責，汲營串證滅證，向法院求處無期徒刑，併科四五○○萬元罰金；丁是律師卻參與不法，玩法弄法、圖求私利、與社會正義對抗，面臨羈押才坦認犯行，建請法院重判，不予緩刑。