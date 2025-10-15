快訊

就怕抗中「沒電」 美軍推微型核反應爐…部署多個基地

聽新聞
0:00 / 0:00

律師涉勾結槍毒集團 偵辦一度撲空

聯合報／ 記者李隆揆／台北報導

北聯幫幹部王姓男子涉利用貿易公司進口名牌包，以海運貨櫃夾藏槍毒來台，檢警二波搜索查獲價值一億元大麻、MDMA（俗稱搖頭丸）共一五九公斤及三把槍，查出律師丁姓男子洩密導致搜索曾撲空；士林地檢署昨依毒品、槍砲等罪起訴五人，求處王無期徒刑，建請重判丁。

檢警調查，卅六歲王姓、卅五歲俞姓、廿七歲張姓、廿五歲劉姓男子，看準俞的父親經營貿易公司，進口貨物無須開櫃檢驗即可通關，由王向俞父商討進口名牌包，幾次進口後確認貨物未被檢查，在俞父不知情下，前年起將大麻夾入貨物運輸入台。

該集團佯稱在美國境內寄送大麻無罪，吸引不知情民眾向美國販毒集團購買大麻，再以名牌手提包分裝墊入紙箱底部，連同貨物用貨櫃運輸入台，在台成員收貨後轉移至人頭承租的民宅、倉庫藏放，轉售牟利；集團前年至少得手二次，去年開始擴大經營，提升毒品夾藏量及嘗試夾帶MDMA及槍支。

士林地檢署指揮刑事局、台北市警方追查，去年十一月搜索集團北市內湖區倉庫及新北市新莊區民宅，隔月於高雄港搜索貨櫃，查獲大麻八十五公斤、MDMA七十四公斤及步槍一把、手槍二把、槍枝零組件一批，陸續帶回王等八人偵辦；期間律師卅九歲丁姓男子藉律見機會洩露販毒據點、毒品分裝廠等案情，致有下游犯嫌提前滅證，檢警偵蒐逾半年撲空。

士檢依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、洩密、組織犯罪防制條例起訴王等五人；租屋的謝姓男子等四人罪嫌不足不起訴；蘇姓、潘姓及兩名陳姓男子未到案，通緝中。

檢方指，犯行危害社會治安重大，王狡詞卸責，汲營串證滅證，向法院求處無期徒刑，併科四五○○萬元罰金；丁是律師卻參與不法，玩法弄法、圖求私利、與社會正義對抗，面臨羈押才坦認犯行，建請法院重判，不予緩刑。

走私 毒品 槍枝 律師

延伸閱讀

他凌晨騎車見警突閃躲…南警追上眼尖見置物箱有白色粉末包 起出安毒

凌晨攜毒騎車遭警攔查 台南男子被逮送辦

士檢轄內最大二級毒品案！首腦遭求處無期徒刑 律師涉洩密檢重磅痛批

美軍再打擊毒品恐怖分子 擊沉一艘販毒船

相關新聞

律師涉勾結槍毒集團 偵辦一度撲空

北聯幫幹部王姓男子涉利用貿易公司進口名牌包，以海運貨櫃夾藏槍毒來台，檢警二波搜索查獲價值一億元大麻、MDMA（俗稱搖頭丸...

男粗話回應黃捷貼文 士院判無罪：可受公評的政治表達

林姓男子在立委黃捷臉書貼文留言辱罵「X你X」、「警消人事條例從頭擋到尾有臉去這些機關」、「X你老X」等，挨告公然侮辱罪，...

陌生惡男公園無端暴打12歲少年 檢求重刑法院判決出爐

與「行走的CD」JJ同姓名的林姓男子，今年7月間某晚在桃園龜山區中正公園對互不相識的12歲林姓少年暴打一通，造成少年臉部...

柯文哲Excel檔數字即萬元「最後一證」 會計師范有偉明天出庭

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，明上午9時30分傳喚會計師范有偉、威京集團主席沈慶京的友人徐文鑫作證；扣案A1...

他好吃懶做向妻要30萬才離婚 如今身家歸零…法官還判子女免扶養

台南有名男子與妻子育有一對子女，他好吃懶做不僅未付家庭生活費，還向妻子伸手要錢，酒後還對妻子暴力相向，妻為了小孩被迫借款...

網紅館長涉恐嚇危害安全及煽惑他人犯罪 檢命15萬交保

網紅館長陳之漢日前在網路上出現斬首總統言論，今天下午到刑事局到案接受偵訊，館長表示，他沒有恐嚇意圖，只是接受網友提問時蹦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。