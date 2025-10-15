引狼入室 搬運工對女雇主稱需除煞 趁機亂摸 法官重判1年

彰化縣李姓男子前往女雇主家中擔任搬運工時，突對女雇主說她家中「有不好的東西」，他可幫忙除煞，女雇主因心生害怕，又覺得自己近期的確運勢不順，即聽從李男指示，李男要她掀起上衣，並以大拇指自女雇主的肚臍向上點壓至胸口，但女雇主覺得被侵犯而報警，彰化地方法院依強制猥褻罪，將李男判刑1年。

判決書指出，李男去年在臉書看到刊登徵求搬運廚具工人廣告，即向女雇主應徵，並前往幫忙搬運廚具，但他抵達後，卻故弄玄虛，對女雇主說「她家中有不好的東西，他可幫忙除煞」。李男即要她到小房間，把上衣拉到內衣下緣處，再以大拇指自女雇主肚臍向上點壓至胸口。

事後女雇主覺得被侵犯了而報警，李男則矢口否認有強制猥褻犯行，辯稱他是為了除煞，才會這樣做，而且有獲得女雇主同意，並非強制猥褻。

女雇主說，當時李男對她說有無形的東西跟著她或在她家，因為她過去一整年不太順利，就相信李男所言，因為她也害怕家中有鬼，認為如不讓李男除煞，害怕鬼魂會加害她。但李男對她按壓身體除煞時，她感覺被侵犯，心裡覺得害怕、不喜歡。

李男也說，平常如有熟識朋友遇到狀況，他會協助作法驅邪，一般除煞也是可以隔著衣服進行，只是效果比較不好。

法官認為，李男竟對僅初次見面且毫無交情的女子宣稱可為其驅邪除煞，甚至毫不避嫌要求女子掀起上衣，並直接觸碰其身體，顯然與他聲稱對熟識朋友才除煞行為模式有異。