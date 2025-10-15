陌生惡男公園無端暴打12歲少年 檢求重刑法院判決出爐

與「行走的CD」JJ同姓名的林姓男子，今年7月間某晚在桃園龜山區中正公園對互不相識的12歲林姓少年暴打一通，造成少年臉部、上半身多處挫擦傷；林男於準備程序認罪，合議庭裁定由受命法官獨任簡易判決，依成年人故意對少年犯傷害罪判5月徒刑，可上訴。

起訴指出，28歲林男今年7月26日晚間6時45分，在龜山中正公園內徒手攻擊1名年僅12歲的林姓少年，造成林少臉部挫傷、肩膀與上臂擦傷等傷害，所幸林男拳毆時，路過民眾發現報警，警方到場處理並調閱監視畫面確認，案經林少的父親氣得提告。