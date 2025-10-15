柯文哲Excel檔數字即萬元「最後一證」 會計師范有偉明天出庭

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，明上午9時30分傳喚會計師范有偉、威京集團主席沈慶京的友人徐文鑫作證；扣案A1─37硬碟工作簿Excel檔「姓名范有偉」、「數字500」、「經理人蔡明興」中「500」是否代表500萬元？檢辯要出招。

此外，上月以3000萬元交保的台北市議員應曉薇，本月9日在議會要求台北市長蔣萬安「好好整頓都發局」，檢方認為她有恐嚇、騷擾證人之虞，遞狀建請法官審酌應女是否違反交保裁定，法院今臨時通知應曉薇明天上午11時到庭說明。

柯文哲被訴貪汙違背職務收賄罪，成罪與否？攸關柯是否判處10年以上有期徒刑的重刑，柯是卸任第三勢力領袖，是否被重判對政局發展也有關聯。

台北地檢署公訴檢察官主張，「范有偉500」意指柯收受范500萬元，聲請傳喚范作證，以再佐證同一Excel檔的「小沈1500」是柯圖利京華城容積案而收受沈慶京1500萬元賄賂。

合議庭針對檢方欲突顯的案件爭點，已陸續傳喚東森集團總裁王令麟、嘉義聞人陳盈助的特助邱清章、基隆市副市長邱佩琳等人證言，相關證人已作證「數字」即經手款項，且單位就是「萬元」。

依合議庭規畫，范有偉作證後，未來要審理政治獻金涉公益侵占、背信案情，雖仍有立委黃珊珊要作證、有應曉薇的助理吳順民被告轉證人要作證，但已和柯是否該當圖利、收賄重罪脫勾，因此，范的作證，是合議庭評斷柯是否涉賄的「最後一證」。

柯文哲本月7日在作證時，面對沈慶京的律師徐履冰詰問「究竟有沒有在范有偉家地下室收500萬元？」時證稱，范是他的朋友，會幫忙選舉，記不起來有無給錢的事，也不作證是否有與別人說過范給錢的事，柯還證稱，范一定有幫忙，但不記得范的住家有地下室。

當天，公訴檢察官詰問EXCEL檔案「工作簿」案情，柯16次拒絕證言，並證稱錢均用於選舉事務上。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片