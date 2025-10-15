快訊

通緝犯北車大廳性侵！檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

聽新聞
0:00 / 0:00

他好吃懶做向妻要30萬才離婚 如今身家歸零…法官還判子女免扶養

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名男子與妻子育有一對子女，他好吃懶做不僅未付家庭生活費，還向妻子伸手要錢，酒後還對妻子暴力相向，妻為了小孩被迫借款30萬給他才協議離婚，如今他沒收入也沒有財產，找上已長大成年子女，台南地院認他當年未盡扶養義務且情節重大，免除子女扶養義務。

據男子稅務資訊連結作業查詢結果，去年度所得收入為0元，財產總額為0元，確實已達不能維持生活的程度。然而，社政單位找上他的子女出面，處理其後續安養問題。

然而，他的子女主張，自幼由母親扶養照顧長大，父親婚後一直工作不穩定，未盡扶養照顧2人的責任。而且全家家計全賴母親一人負擔，父親不僅未支付家庭生活費用，反而向母親索取錢財，酒後甚至會對母親施以言語或肢體暴力。

他的前妻說，她為保護小孩向丈夫協議離婚，甚至要求她須給付30萬元，始同意離婚，她因而去借款，始得與丈夫離婚，並取得子女2人的監護權。離婚後，前夫未曾提供任何扶養費，也未曾照顧子女。

台南地院指出，根據戶籍謄本足證雙方為父女及父子關係，為其第一順序法定扶養義務人，他既已不能維持生活，2人確有法定扶養義務。

然而，法官認為，他對子女2人應盡扶養照顧之責，卻無正當理由未盡扶養照顧義務，且情節重大事實，在調解時，他本人對此也無爭執，並製作合意程序筆錄，認他於子女未成年時，確無正當理由對2人未盡扶養義務，且情節已達重大程度，免除2人扶養義務。

台南地院認為，當事人對子女2人應盡扶養照顧之責，卻無正當理由未盡扶養照顧義務，且情節重大事實，免除2人扶養義務。圖／本報資料照
台南地院認為，當事人對子女2人應盡扶養照顧之責，卻無正當理由未盡扶養照顧義務，且情節重大事實，免除2人扶養義務。圖／本報資料照

台南 離婚 監護權

延伸閱讀

郁方早起驚見老公拿簽字筆畫包包　上億身家的他做這事竟為這個

丈夫半夜偷情！人妻發現對象真面目更崩潰：是AI版「前女友」

台電女員工與大23歲已婚主管有染 氣他不離婚告性騷判決出爐

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂　負債高達110億

相關新聞

影／地檢署若羈押就立地成佛 檢方依恐嚇罪嫌命館長15萬交保

「我馬上就立地成佛」變成神明，網紅館長陳之漢今天下午由律師陪同到新北地檢署，他說，才講兩句話若地檢署要押他，他嗆聲說，「...

柯文哲Excel檔數字即萬元「最後一證」 會計師范有偉明天出庭

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，明上午9時30分傳喚會計師范有偉、威京集團主席沈慶京的友人徐文鑫作證；扣案A1...

他好吃懶做向妻要30萬才離婚 如今身家歸零…法官還判子女免扶養

台南有名男子與妻子育有一對子女，他好吃懶做不僅未付家庭生活費，還向妻子伸手要錢，酒後還對妻子暴力相向，妻為了小孩被迫借款...

網紅館長涉恐嚇危害安全及煽惑他人犯罪 檢命15萬交保

網紅館長陳之漢日前在網路上出現斬首總統言論，今天下午到刑事局到案接受偵訊，館長表示，他沒有恐嚇意圖，只是接受網友提問時蹦...

海巡隊員3度請病假被人檢舉兼營燒烤店 艦隊分署記2大過免職

海巡署艦隊分署第16（澳底）海巡隊林姓隊員申請病假，卻兼職經營燒烤店，艦隊分署今天召開考績會議，依相關事證決議以2大過免...

「看檢方會不會羈押」館長前往新北檢複訊 現場支持者高喊加油

網紅「館長」陳之漢在網路直播時突喊斬首總統，因涉恐嚇危害安全等罪，檢警蒐證偵辦。「館長」今天下午2時許已到刑事局說明，3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。