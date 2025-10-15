他好吃懶做向妻要30萬才離婚 如今身家歸零…法官還判子女免扶養

台南有名男子與妻子育有一對子女，他好吃懶做不僅未付家庭生活費，還向妻子伸手要錢，酒後還對妻子暴力相向，妻為了小孩被迫借款30萬給他才協議離婚，如今他沒收入也沒有財產，找上已長大成年子女，台南地院認他當年未盡扶養義務且情節重大，免除子女扶養義務。

據男子稅務資訊連結作業查詢結果，去年度所得收入為0元，財產總額為0元，確實已達不能維持生活的程度。然而，社政單位找上他的子女出面，處理其後續安養問題。

然而，他的子女主張，自幼由母親扶養照顧長大，父親婚後一直工作不穩定，未盡扶養照顧2人的責任。而且全家家計全賴母親一人負擔，父親不僅未支付家庭生活費用，反而向母親索取錢財，酒後甚至會對母親施以言語或肢體暴力。

他的前妻說，她為保護小孩向丈夫協議離婚，甚至要求她須給付30萬元，始同意離婚，她因而去借款，始得與丈夫離婚，並取得子女2人的監護權。離婚後，前夫未曾提供任何扶養費，也未曾照顧子女。

台南地院指出，根據戶籍謄本足證雙方為父女及父子關係，為其第一順序法定扶養義務人，他既已不能維持生活，2人確有法定扶養義務。

然而，法官認為，他對子女2人應盡扶養照顧之責，卻無正當理由未盡扶養照顧義務，且情節重大事實，在調解時，他本人對此也無爭執，並製作合意程序筆錄，認他於子女未成年時，確無正當理由對2人未盡扶養義務，且情節已達重大程度，免除2人扶養義務。