通緝犯北車大廳性侵！檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

網紅館長涉恐嚇危害安全及煽惑他人犯罪 檢命15萬交保

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

網紅館長陳之漢日前在網路上出現斬首總統言論，今天下午到刑事局到案接受偵訊，館長表示，他沒有恐嚇意圖，只是接受網友提問時蹦出的話語，刑事局詢問後，館長隨即由律陪同在下午4時許到新北地檢署由檢察官進行覆訊後，檢察官複訊後命15萬元交保。

陳之漢今天下午由律師陪同前往新北地檢署前受訪表示十分不解，明明他是在保護台灣人，但今天卻在地檢署接受調查，保護台灣的人卻要接受調查，反而是那些讓台灣停滯不前、整天製造分裂和糾紛的高官，卻過得輕鬆又自在。

陳之漢開庭前說，就看檢察官怎麼決定，如果決定羈押他，那他真的是「立地成佛」了，真的會被他們變成神明，絕對是真的。

經過約20分鐘庭訊，檢察官認陳之漢涉嫌刑法153條第1款煽惑他人犯罪、第305條恐嚇危害安全罪，諭知15萬元交保。

「交保好嗎？」館長走出法庭後表示，檢察官在庭上如此問他，他說，檢察官人非常好，有感受檢察官受到民進黨的壓力，他交保對親綠媒體而言，交保就好像他有罪，新聞更好做，他強調，沒有限制出境，仍會前往中國大陸進行直播。

網紅館長陳之漢涉犯恐嚇危害安全及煽惑他人犯罪2項罪名，檢察官今訊後諭令15萬交保。記者王長鼎／攝影
網紅館長陳之漢涉犯恐嚇危害安全及煽惑他人犯罪2項罪名，檢察官今訊後諭令15萬交保。記者王長鼎／攝影

