影／地檢署若羈押就立地成佛 檢方依恐嚇罪嫌命館長15萬交保
「我馬上就立地成佛」變成神明，網紅館長陳之漢今天下午由律師陪同到新北地檢署，他說，才講兩句話若地檢署要押他，他嗆聲說，「他想保護台灣還要被關，就是因為他反對民進黨。」
檢察官訊後，認被告陳之漢涉嫌刑法153條第1款煽惑他人犯罪、第305條恐嚇危害安全罪，諭知交保新台幣15萬元。
網紅館長陳之漢日前在網路上出現斬首總統言論，今天下午到刑事局到案接受偵訊，館長表示，他沒有恐嚇意圖，只是接受網友提問時蹦出的話語，刑事局詢問後，館長隨即由律陪同在下午4時許到新北地檢署由檢察官進行覆訊。
陳之漢進地檢署前接受媒體訪問表示，檢警說他煽動犯罪、教唆犯罪，反問到底是誰？他說，他能邀請解放軍來台灣嗎？強調他甚至是非常反對這種事情。
陳之漢說，要跟台灣人民說明，他極力反對這類事件，且多次在直播中表明，就在斬首這件事情發生之前，幾天，就是因為這件事情，許多帳號湧入並提出相似的言論，已表達強烈反對，他說，畢竟身在台灣，不希望發生戰爭。
陳之漢十分不解表示，明明他是在保護台灣人，但今天卻在地檢署接受調查，保護台灣的人卻要接受調查，反而是那些讓台灣停滯不前、整天製造分裂和糾紛的高官，卻過得輕鬆又自在。
陳之漢說，就看檢察官怎麼決定，如果決定羈押他，那他真的是「立地成佛」了，真的會被他們變成神明，絕對是真的。
