海巡隊員3度請病假被人檢舉兼營燒烤店 艦隊分署記2大過免職

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

海巡署艦隊分署第16（澳底）海巡隊林姓隊員申請病假，卻兼職經營燒烤店，艦隊分署今天召開考績會議，依相關事證決議以2大過免職。檢方接獲檢舉分案調查，分署會全力配合。

澳底海巡隊今天表示，媒體報導林姓隊員疑涉延長病假期間經營餐廳，艦隊分署依職權啟動行政調查，並全力配合檢方偵辦。分署綜合各項調查事證，今天召開考績會議，決議處分林員2大過免職，展現嚴整紀律、絕不寬貸立場。

海洋委員會主委管碧玲今天也在臉書貼文，優秀的團隊，不容害群之馬。艦隊分署這麼優秀、同仁這麼辛苦，一個害群之馬，就重傷形象，這種不肖份子，太對不起大家了。

澳底海巡隊指出，林姓隊員去年底至今分3次申請延長病假，均依公務人員請假規則，檢具中央衛生主管機關評鑑合格醫院出具的診斷證明書，程序完備並符合規定。艦隊分署核准文件中，也有明確告知請假期間，仍具公務人員身分，應遵守公務員服務法「不得兼職」等相關規範。

艦隊分署表示，本案後續將由政風單位提出監督檢討報告，並強化請假管理與審核把關，未來凡涉及長期病假案件，均須呈報海巡署核定，並與醫院溝通針對申請長期病假的個案，建立評估機制，維護公務紀律與機關形象。

海巡署艦隊分署第16（澳底）海巡隊林姓隊員申請病假，卻兼職經營燒烤店，艦隊分署今天召開考績會議，依相關事證決議以2大過免職。圖／翻攝自GoogleMap
海巡署艦隊分署第16（澳底）海巡隊林姓隊員申請病假，卻兼職經營燒烤店，艦隊分署今天召開考績會議，依相關事證決議以2大過免職。圖／翻攝自GoogleMap

