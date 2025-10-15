聽新聞
他加入人蛇集團招募3「豬仔」赴東南亞 賺1萬顆泰達幣被判4年
王姓男子今年4月間加入人口販運集團，在網路刊登輕鬆高薪工作廣告，招募吸引被害人前往東南亞，王則訂購機票、住宿及派車接送，待被害人飛抵東南亞後，再由其他成員接往詐欺集團園區，計有3人受害，他獲泰達幣1萬顆，法官認王犯意圖營利以詐術使人出國罪應執行4年。
檢警調查，暱稱「金泰」的王加入林姓男子及其他不詳之人，共組人口販運犯罪組織集團，由林擔任仲介在網路上刊登輕鬆高薪工作廣告，藉此招募吸引願意前往東南亞國家被害人，再將被害人轉介予王，由王負責訂購前往東南亞機票、安排住宿、派遣車隊接送，待被害人順利抵達東南亞後，再由其他成員將被害人接往詐欺集團園區，並以恐嚇、脅迫、拘禁、監控等方法，剝奪其行動自由。
據統計，今年3月30日起至4月16日止，計有蕭、周及林姓男子3人，分別前往柬埔寨金邊、越南胡志明市。台南警方循線追查，6月間將王拘提到案。至於林男另案審理，已於8月底被判應執行4年。
王於審理時坦承不諱，與林等人證詞大致相符，以及林遭扣案手機內與暱稱「金泰」對話紀錄截圖、王與林手機基地台位址資料、各被害人入出境資訊連結作業資料等資料，事證明確。
台南地院審酌，王前於去年間因幫助洗錢罪處4月，併科罰金3萬元的前科紀錄，王正值青壯，竟為獲取私利，參與該犯罪組織，並從事安排受詐騙被害人出境工作，又參酌他參與犯罪情節程度，坦承犯行犯後態度等一切情狀，認他共同犯意圖營利以詐術使人出國罪共3罪，應執行4年，並沒收犯罪所得。
