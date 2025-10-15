聽新聞
0:00 / 0:00
喊話斬首總統館長遭約談 刑事局：多名民眾檢舉依法偵辦
網紅「館長」陳之漢在網路直播時突喊斬首總統，因涉恐嚇危害安全等罪，檢警蒐證偵辦。「館長」今天下午2時許已到刑事局說明，近傍晚時刻將到新北檢複訊。
刑事局指出，偵查第七大隊接獲多位民眾檢舉館長在10月5日晚間，在個人YouTube直播中以激烈言詞談論時事，公開提及斬首總統等言論，涉公然在網際網路針對國家元首發表加害生命、身體、恐嚇他人致生危害，且有煽惑不特定多數人犯罪之虞，刑事局依法蒐證並報請新北地檢署指揮偵辦。
刑事局會同新北市警察局共組專案小組，15日下午2時依法通知陳嫌到案說明，以釐清案情。
刑事局呼籲，在網路發表言論前應審慎思考，確認訊息的真實性與合法性，切勿輕信、轉傳或模仿任何可能觸法的訊息。
刑事局強調，言論自由建立在法治基礎之上，任何違法行為都將承擔相應的法律後果，請民眾自律守法，共創健康、友善的網路環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言