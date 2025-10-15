喊話斬首總統館長遭約談 刑事局：多名民眾檢舉依法偵辦

網紅「館長」陳之漢在網路直播時突喊斬首總統，因涉恐嚇危害安全等罪，檢警蒐證偵辦。「館長」今天下午2時許已到刑事局說明，近傍晚時刻將到新北檢複訊。

刑事局指出，偵查第七大隊接獲多位民眾檢舉館長在10月5日晚間，在個人YouTube直播中以激烈言詞談論時事，公開提及斬首總統等言論，涉公然在網際網路針對國家元首發表加害生命、身體、恐嚇他人致生危害，且有煽惑不特定多數人犯罪之虞，刑事局依法蒐證並報請新北地檢署指揮偵辦。

刑事局會同新北市警察局共組專案小組，15日下午2時依法通知陳嫌到案說明，以釐清案情。

刑事局呼籲，在網路發表言論前應審慎思考，確認訊息的真實性與合法性，切勿輕信、轉傳或模仿任何可能觸法的訊息。