遭爆請病假領薪還開餐廳 澳底海巡隊員記2大過免職

「鏡報」報導，澳底海巡隊林姓隊員請病假8個月爽領60萬元薪水，休病假期間沒養病而是在「養事業」，開2家餐廳。海巡署艦隊分署今天召開考績會議，決議林姓隊員予以記2大過免職。

艦隊分署今天透過新聞稿表示，除依職權啟動行政調查，全力配合檢方偵辦外，並綜合各項調查事證，今天召開考績會議，決議林姓隊員予以記2大過免職處分，展現嚴整紀律、絕不寬貸立場。

艦隊分署指出，林姓隊員檢具公立醫院開立的「適應障礙症合併憂鬱及焦慮」醫師診斷證明，去年底起首次申請延長病假，至今年6月申請第3次延長病假，均依「公務人員請假規則」檢具中央衛生主管機關評鑑合格醫院出具的診斷證明書，程序完備並符合規定。

艦隊分署指出，於核准文件中也明確告知當事人，請假期間仍具公務人員身分，應遵守「公務員服務法」第14條「不得兼職」等相關規範。

艦隊分署表示，此案後續將由政風業管提出監督檢討報告，另為強化請假管理與審核把關，已檢討未來凡涉及長期病假案件，均須經呈報海巡署核定，並與醫院溝通針對申請長期病假的個案，建立評估機制，嚴格落實監督管理，維護公務紀律與機關形象。