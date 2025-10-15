女子醫美注射精靈針後竟失明 卻因無法舉證遭判敗訴

高雄市一名女子小鈴（化名）前往醫美診所做醫美，在醫師鼓吹下改作俗稱「精靈針」的醫美療程，沒想到臉上後卻感到劇痛不斷嘔吐，之後右眼更失明，讓她怒告醫師及診所求償500萬元，不過法官認為失明為醫療風險之一，女子也未能舉證醫師的醫療疏失，因此判她敗訴，全案仍可上訴。

判決書指出，該名女子小鈴從2017年間起陸續前往左營的某知名醫美診所就診，2021年5月5日，她前往諮詢療程，替她看診的張姓醫師卻建議她改施打「精靈針」效果更好，小鈴因此同意施打，沒想到施打過程中，她卻感到劇痛與噁心嘔吐，醫師讓她短暫休息後稱是正常現象，繼續完成施打療程。

沒想到小鈴回家後卻出現右眼腫脹，隔天更視力惡化，嚇得她到耳鼻喉科診所看診，但連一般診所都不敢收治她，告知小鈴她有可能癱瘓，要小鈴趕快到大醫院，但小鈴在一般診所看診完後又回到醫美診所，而醫美診所的醫師只告訴她是水腫，開了消炎止痛藥就讓小鈴離開。

小鈴不到兩天後就幾乎看不見，緊急到高雄榮總急診，但急診便告知小鈴因血管阻塞「右眼沒救了」。後續經其他醫院診斷也確認，小鈴因右眼視網膜動脈阻塞，合併神經萎縮導致失明。

不過醫美診所及張姓醫師都否認疏失，辯稱在療程前即完成風險說明與同意書簽署，施打過程皆依照醫療常規執行，且小鈴療程結束後仍可自行騎車返家，顯示當下並無視力異常，隔天也只有右上眼皮輕微腫脹，屬一般術後反應。

橋頭地院依據醫審會鑑定結果指出，「精靈針」仿單明載如誤注入血管可能導致失明，但醫師採用鈍針施打，程序與醫療常規相符，醫審會也認為，小鈴視網膜動脈阻塞與施打時程接近，無法排除兩者間有因果關聯，但張姓醫師在施術過程中並未違反醫療上必要之注意義務。