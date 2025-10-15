館長刑事局接受警方詢問 大聲喊我好怕！若被押破紀錄

網紅「館長」陳之漢在網路直播時突喊斬首總統，因涉恐嚇危害安全等罪，檢警蒐證偵辦。「館長」今天下午2時許已到刑事局說明，近傍晚時刻將到新北檢複訊。

館長在刑事局前接受媒體採訪，他氣憤聲稱自己會說出斬首話語，是因為網友已經洗版兩、三天，他只是轉述網友的說法，相關情境與影像，都在他的影片中，檢警隨時可以查看。

館長質疑，他的言論涉犯恐嚇罪，但媒體、網軍卻不斷說他涉嫌國安法。民眾涉犯恐嚇罪，都是在派出所或分局製作筆錄，但他卻被刑事局約談，說到此他大聲嗆聲：我好怕！

館長不平地說，過去不乏有民眾對藍白政治人物恐嚇，也有威脅生命言論，但都沒有在辦，換成他就如此迅速。

館長也以自身的槍擊案批評政府，所有人都知道寶和會的老大是誰，他槍孔還在身上，但主嫌最被判無罪逍遙在外。

被問到是否會被羈押，館長說自己如果被羈押，那就押押看，大罷免已經大失敗，民進黨如果要繼續失去民心那就押，大概也會破台灣紀錄。

館長說民進黨政府害怕兩岸交流，他自己去大陸後，讓很多人知道大陸並非這麼落後。