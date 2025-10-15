聽新聞
屏東男縱火燒死刺青店夫妻一審判無期 二審仍逃死
屏東19歲男子許濸雄前年10月29日涉嫌縱火，造成刺青店黃姓老闆夫妻喪命，屏東地院審理時，許還曾嗆黃姓夫妻家屬要「殺光全家」，法官卻僅判無期徒刑，引爆家屬怒火，全案上訴二審後，檢方再度求處許男死刑，高雄高分院審理後，仍維持無期徒刑。可上訴。
許濸雄案發前曾3度到刺青工作室由黃姓老闆紋身。前年10月27日，許男未事先告知就逕自到工作室，黃男要求許離去、雙方發生口角爭執。不料許男離開後心懷怨恨，10月29日凌晨3時許騎機車至屏東市中山路上加油站買汽油，再至某五金百貨行買1盒火柴。
當天清晨4時25分許，到刺青工作室後將汽油潑灑停放在1樓大門外的2輛重型機車，並點燃火柴引燃火勢，隨即離開現場，火勢瞬間延燒至工作室，導致28歲陳姓老闆娘送醫不治，30歲黃姓老闆重傷，並於加護病房搶救8天後不治。
案發後警方逮捕許濸雄，許男偵訊時稱他有憂鬱症，他只是要給對方警告，沒想到會鬧出人命。檢方偵辦後，將許嫌依殺人罪、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。
屏東地院審結後，依殺人罪判處許嫌無期徒刑、褫奪公權終身。判決出爐後，引爆黃男、陳女家人不滿，認為一審判決太輕，這種人應該要判死刑，檢方不服判決上訴，求法院判許男死刑。
高雄高分院審理後，合議庭認為原審認事用法，並無不當，駁回檢方及許男上訴，維持無期徒刑判決。全案仍可上訴。
