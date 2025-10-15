快訊

屏東男縱火燒死刺青店夫妻一審判無期 二審仍逃死

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東19歲男子許濸雄前年10月29日涉嫌縱火，造成刺青店黃姓老闆夫妻喪命，屏東地院審理時，許還曾嗆黃姓夫妻家屬要「殺光全家」，法官卻僅判無期徒刑，引爆家屬怒火，全案上訴二審後，檢方再度求處許男死刑，高雄高分院審理後，仍維持無期徒刑。可上訴。

許濸雄案發前曾3度到刺青工作室由黃姓老闆紋身。前年10月27日，許男未事先告知就逕自到工作室，黃男要求許離去、雙方發生口角爭執。不料許男離開後心懷怨恨，10月29日凌晨3時許騎機車至屏東市中山路上加油站買汽油，再至某五金百貨行買1盒火柴。

當天清晨4時25分許，到刺青工作室後將汽油潑灑停放在1樓大門外的2輛重型機車，並點燃火柴引燃火勢，隨即離開現場，火勢瞬間延燒至工作室，導致28歲陳姓老闆娘送醫不治，30歲黃姓老闆重傷，並於加護病房搶救8天後不治。

案發後警方逮捕許濸雄，許男偵訊時稱他有憂鬱症，他只是要給對方警告，沒想到會鬧出人命。檢方偵辦後，將許嫌依殺人罪、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。

屏東地院審結後，依殺人罪判處許嫌無期徒刑、褫奪公權終身。判決出爐後，引爆黃男、陳女家人不滿，認為一審判決太輕，這種人應該要判死刑，檢方不服判決上訴，求法院判許男死刑。

高雄高分院審理後，合議庭認為原審認事用法，並無不當，駁回檢方及許男上訴，維持無期徒刑判決。全案仍可上訴。

屏東縣許姓男子縱火殺害刺青店老闆夫妻，刑事部分一審判處無期徒刑，二審仍逃死。圖／報系資料照
屏東縣許姓男子縱火殺害刺青店老闆夫妻，刑事部分一審判處無期徒刑，二審仍逃死。圖／報系資料照

老闆娘 屏東 無期徒刑

相關新聞

館長刑事局接受警方詢問 大聲喊我好怕！若被押破紀錄

網紅「館長」陳之漢在網路直播時突喊斬首總統，因涉恐嚇危害安全等罪，檢警蒐證偵辦。「館長」今天下午2時許已到刑事局說明，近...

綠委林岱樺涉詐助理費 胞妹月薪高達13萬雄檢再起訴她1人

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，擔任人頭的弟媳王瓊翎，最高月領21萬元，遠超過林任...

他加入人蛇集團招募3「豬仔」赴東南亞 賺1萬顆泰達幣被判4年

王姓男子今年4月間加入人口販運集團，在網路刊登輕鬆高薪工作廣告，招募吸引被害人前往東南亞，王則訂購機票、住宿及派車接送，...

影／館長陳之漢刑事局報到 否認恐嚇意圖

網紅館長陳之漢日前在網路上出現斬首總統言論，今天下午到刑事局到案接受偵訊，館長表示，他沒有恐嚇意圖，只是接受網友提問時蹦...

喊話斬首總統館長遭約談 刑事局：多名民眾檢舉依法偵辦

網紅「館長」陳之漢在網路直播時突喊斬首總統，因涉恐嚇危害安全等罪，檢警蒐證偵辦。「館長」今天下午2時許已到刑事局說明，近...

女子醫美注射精靈針後竟失明 卻因無法舉證遭判敗訴

高雄市一名女子小鈴（化名）前往醫美診所做醫美，在醫師鼓吹下改作俗稱「精靈針」的醫美療程，沒想到臉上後卻感到劇痛不斷嘔吐，...

