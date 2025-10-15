快訊

前妻之怒！檢察官再婚19歲越南妹 控沒給撫養費提告詐欺

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中部地區許姓檢察官3年前曾被女網友在「爆料公社」踢爆於職務宿舍強暴她，還花大錢再婚迎娶越南籍19歲的女子為妻；許的前妻與許離婚後，認為支付撫養費不乾脆，日前控告許涉嫌詐欺，檢察機關已受理偵查。

法務部官員今表示，檢察行政機關只督導檢察官公務上行為，對個人感情不會干涉；檢察官倫理規範對檢察官有所要求，除非有影響檢察職務的風險才會列管、注意。

許姓檢察官直屬長官說，許平常工作認真、辦案也很用心，不清楚許與前妻私下的互動，而且「清官難斷家務事」，既受理報案，承辦檢察官自會平常心處理。

許姓檢察官3年前在雲林地檢署任職，後來平調彰化地檢署服務，他在雲林地檢署時期被女網友上網爆料，內容經查未有不法情事，許現已改名。

據調查，許姓檢察官與前妻辦理離婚之後，許的前妻認為，許未履行離婚協議書中給付撫養費的義務，在多次與許溝通無效，決定對許採取法律行動，向中部檢察機關控告許涉嫌詐欺罪，請檢察官依法起訴。

至於許姓檢察官2022年前的一段往事，是有女網友在「爆料公社」以「爆料雲林地檢公訴檢察官某某的私德」為題為文，文章以「它」描述許，文字有情緒，文長破千字。

當年，爆料人指稱「10月11日（前）男友Ｘ某說它糊裡糊塗的去越南結婚了，一開始以為是嚇我，最後是真的，…，它一直不帶我見父母，尊重的結果是它的背叛，…，從它爸媽口中得知是真的」。

爆料人稱「它總是對我哭窮，總是叫我出錢，載我去開房間叫我出錢、買晚餐、買水果各種都叫我出錢，…，109年交往到現在，花在我身上不超過1萬元，卻花了60萬元去越南娶19歲的越南女子」。

女網友爆料時驚爆一段疑涉犯罪的情節，指「在109年底，它在它虎尾的宿舍強暴我，它總是會否認強暴這件事，但是對我而言，它當時確實是違反我的意願強暴了我，沒有當下驗傷是我愚蠢…」。

法務部。圖／聯合報系資料照片

檢察官 爆料公社

