檢察官再婚19歲越南妹沒善後？前妻控沒拿撫養費提告詐欺

中部地區許姓檢察官3年前曾被女網友在「爆料公社」踢爆於職務宿舍強暴她，還花大錢再婚迎娶越南籍19歲的女子為妻。許的前妻與許離婚後，認為支付撫養費不乾脆，日前控告許涉嫌詐欺，檢察機關已受理偵查。

法務部官員今表示，檢察行政機關只督導檢察官公務行為，對個人感情不會干涉；檢察官倫理規範對檢察官有所要求，但除非有影響檢察職務的風險才會列管、注意。

許姓檢察官的直屬長官說，許平常工作認真，辦案用心，不清楚許與前妻私下如何互動，而且「清官難斷家務事」，不過，既受理報案，承辦檢察官自會平常心處理。

許姓檢察官3年前在雲林地檢署任職，後來平調彰化地檢署服務，他在雲林地檢署時期被女網友上網爆料，爆料內容經查未有不法情事，許現已改名。

據調查，許姓檢察官與前妻辦理離婚之後，許的前妻認為，許未履行離婚協議書中給付撫養費的義務，在多次與許溝通無效，決定對許採取法律行動，向中部檢察機關控告許涉嫌詐欺罪，請檢察官依法起訴許。

至於許姓檢察官2022年前的往事，是有女網友在「爆料公社」以「爆料雲林地檢公訴檢察官某某的私德」為題為文，爆料文以「它」描述許，文字很有情緒，文長破千字。

當年，爆料人指稱「10月11日（前）男友Ｘ某說它糊裡糊塗的去越南結婚了，一開始以為是嚇我，最後是真的，…，它一直不帶我見父母，尊重的結果是它的背叛，…，從它爸媽口中得知是真的」。

爆料人稱「它總是對我哭窮，總是叫我出錢，載我去開房間叫我出錢、買晚餐、買水果各種都叫我出錢，…，109年交往到現在，花在我身上不超過1萬元，卻花了60萬元去越南娶19歲的越南女子」。