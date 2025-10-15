澎湖地檢拍賣沒收扣押物 快艇競標激烈逾53萬標出

澎湖地檢署今天公開拍賣沒收扣押物，吸引不少民眾前往喊價競標，其中一艘「德進源1號」快艇最為競爭，最後以新台幣53萬5000元標出。

澎湖地檢署今天公開拍賣因案查扣的物品，除了車輛、黃金外，還有漁船、快艇、無照船筏都有，地檢署也同步拍賣報廢警備車和機車各一部。

澎湖地檢署今天由書記官長魏慧美擔任拍賣官，上午10時不到，地檢七廳擠滿了準備競標的人潮，車輛、黃金、無照船筏、漁船、快艇等物品依序進行標售，喊價聲此起彼落，場面熱絡。