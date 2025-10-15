快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

澎湖地檢拍賣沒收扣押物 快艇競標激烈逾53萬標出

中央社／ 澎湖縣15日電

澎湖地檢署今天公開拍賣沒收扣押物，吸引不少民眾前往喊價競標，其中一艘「德進源1號」快艇最為競爭，最後以新台幣53萬5000元標出。

澎湖地檢署今天公開拍賣因案查扣的物品，除了車輛、黃金外，還有漁船、快艇、無照船筏都有，地檢署也同步拍賣報廢警備車和機車各一部。

澎湖地檢署今天由書記官長魏慧美擔任拍賣官，上午10時不到，地檢七廳擠滿了準備競標的人潮，車輛、黃金、無照船筏、漁船、快艇等物品依序進行標售，喊價聲此起彼落，場面熱絡。

澎湖地檢署順利拍賣機汽車、金戒指、快艇等物品，其中底價35萬元的「德進源1號」快艇，競爭激烈，最後由陳姓民眾以53萬5000元得標；1.18錢金戒指也以1萬7500元得標；2013年的賓士車，反而乏人問津而流標。

澎湖地檢署15日公開拍賣沒收扣押物，吸引不少民眾前往喊價競標，場面熱絡。中央社
澎湖地檢署15日公開拍賣沒收扣押物，吸引不少民眾前往喊價競標，場面熱絡。中央社

澎湖 金戒指 黃金

延伸閱讀

扶輪社澎湖動土建和平意象公共藝術 預計115年完工

三聯徐少東吸金逃亡 澎湖檢方建請註銷護照續追共犯

2025亞洲風翼錦標賽 70名翼帆好手在澎湖競技

高雄美濃又爆盜採天坑 汙染水源地檢聲押4人獲准

相關新聞

館長刑事局接受警方詢問 大聲喊我好怕！若被押破紀錄

網紅「館長」陳之漢在網路直播時突喊斬首總統，因涉恐嚇危害安全等罪，檢警蒐證偵辦。「館長」今天下午2時許已到刑事局說明，近...

綠委林岱樺涉詐助理費 胞妹月薪高達13萬雄檢再起訴她1人

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，擔任人頭的弟媳王瓊翎，最高月領21萬元，遠超過林任...

他加入人蛇集團招募3「豬仔」赴東南亞 賺1萬顆泰達幣被判4年

王姓男子今年4月間加入人口販運集團，在網路刊登輕鬆高薪工作廣告，招募吸引被害人前往東南亞，王則訂購機票、住宿及派車接送，...

影／館長陳之漢刑事局報到 否認恐嚇意圖

網紅館長陳之漢日前在網路上出現斬首總統言論，今天下午到刑事局到案接受偵訊，館長表示，他沒有恐嚇意圖，只是接受網友提問時蹦...

喊話斬首總統館長遭約談 刑事局：多名民眾檢舉依法偵辦

網紅「館長」陳之漢在網路直播時突喊斬首總統，因涉恐嚇危害安全等罪，檢警蒐證偵辦。「館長」今天下午2時許已到刑事局說明，近...

女子醫美注射精靈針後竟失明 卻因無法舉證遭判敗訴

高雄市一名女子小鈴（化名）前往醫美診所做醫美，在醫師鼓吹下改作俗稱「精靈針」的醫美療程，沒想到臉上後卻感到劇痛不斷嘔吐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。