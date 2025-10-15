聽新聞
生產血壓計生醫科技大廠董座涉內線交易 20萬交保
全球首屈一指生產血壓計的生醫科技大廠楊姓董事長涉內線交易，新北檢昨指揮調查局新北市調處約談楊等11人後，檢方複訊後諭令楊姓董事長20萬元，楊姓董事3萬元，李姓女子4萬交保候傳，其餘8人請回。
新北地檢署檢察官林佳慧偵辦1間公司位於新北市中和區遠東世紀廣場的生醫科技公司涉內線交易，違反證券交易法案件，昨指揮調查局新北市調處調查官約談該公司楊姓董事長及楊姓監事等11人。
據了解，楊姓董事長等人在公司預定於2020年3月27日在公開資訊觀測站發布重大訊息，公告董事會決議處分位於大陸蘇州子公司的醫療電子公司100%股權，楊男等人涉嫌在知采該開重大訊息明確後，於消息公開前的禁止交易期間，分別買入多張公司股票並再陸續出售，從中獲利。
檢察官昨訊問後，認為楊姓董事長等人涉犯證券交易法第157條之1第1項、第171條內線交易罪嫌，諭知楊姓董事長20萬元、楊姓監事3萬元、公司李姓女子4萬元交保候傳，其餘8人請回。
該生醫科技公司是全球首屈一指的精密醫材製造廠商，10多年來，為無數國際知名大廠代工生產血壓計、血糖儀等各類健康照護產品，並以眾多客戶旗下的品牌，行銷全球，目前產品陣容包括臂式和腕式電子血壓計、血糖儀和血糖試片、呼吸治療器。
