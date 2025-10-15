9月女嬰遭虐到翻白眼…開腦手術撿回一命 狠爸媽瞎扯「擦藥就好」

台中市蔡姓男子和張姓妻子去年不滿9個月大的女兒哭鬧，猛力毆打女嬰的後腦勺、劇烈搖晃頭部，甚至大力賞巴掌，造成女嬰全身多處受傷、顱內出血、受虐性腦傷，得接受開顱手術治療，最高法院依成年人故意對兒童犯傷害罪將張女判1年3月徒刑定讞。

另外，蔡除虐打女嬰之外，另因2歲大女兒沒站好，就動手毆打臉部致傷，最高法院於今年7月依成年人故意對兒童犯傷害罪判刑4月、1年6月確定。

蔡去年5月10日晚間7時許，在台中市住處內不滿9個月大的小女兒哭鬧，徒手毆打雙腿2下；又於5月12日凌晨，因小女兒想睡覺而哭鬧，徒手以全力毆打後腦勺2下、臉部1下、手掌1下、大腿4下。

張女也於去年5月初某日，在住處內徒手毆打小女兒頭部；又於5月12日下午1時許徒手拍打臉部1下，並劇烈前後搖晃小女兒4下。蔡、張女5月15日凌晨入住旅店時，蔡在電梯內因不滿2歲大女兒無法自行站立，見大女兒跌坐在地，以左手掌摑臉部，使大女兒左臉頰挫傷。

蔡、張女和2名女兒入住後，張女再度搖晃小女兒，導致女嬰意識模糊，送醫發現有右側硬腦膜下出血、臉部與四肢多處瘀傷及受虐性腦傷等。

旅館人員證稱曾目睹蔡反掌毆打女童，當天原本11點就要退房，2人不斷到櫃檯支付延長時間費用，下午3點見張女到櫃檯時，懷中女嬰已經翻白眼。

旅館電梯監視器拍下，蔡左手朝大女兒賞巴掌，力道之大，使女童跌坐一旁，張女站在一旁也無動於衷，更無阻止、譴責先生之舉，且醫師鑑定也認為女嬰腦傷不可能是自己摔落造成；檢警也在張女手機發現，她曾傳小女兒大腿瘀青照給朋友，還說「上次我老公不小心打太大力。」

檢方指出，蔡自稱有吸食K他命、欠債80多萬元，因為生氣才毆打女兒，自認情緒沒控管好，且打完小孩都沒帶去看醫生，張女也說「想說只是瘀青，擦個藥就好了。」

張女坦承犯行，但她稱要照顧小孩，家裡沒人幫忙，小孩要回診、上早療課，希望法院諭知緩刑，讓她能繼續照顧孩子。法院認為張女身為母親，本應善盡照顧未成年子女之責，卻不顧女嬰才剛出生滿9個月，接續毆打並劇烈前後搖晃，妨害女嬰身心健全發育。

法院指出，張女所為實屬不該，且顯見法治觀念薄弱、親職能力嚴重不足，她育有3名未成年子女，並始終坦承犯行，一、二審均依成年人故意對兒童犯傷害罪將張女判1年3月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適駁回上訴，全案定讞。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線