綠委林岱樺涉詐助理費 胞妹月薪高達13萬雄檢再起訴她1人

民進黨高雄立委林岱樺涉嫌詐領助理費、加班費，不法金額估近1500萬元，擔任人頭的弟媳王瓊翎，最高月領21萬元，遠超過林任立委的薪水，雄檢今年6月偵結，起訴林岱樺、王瓊翎等9人，近期再查出林的胞妹林岱縝也是人頭助理，最高月領13萬元，今再追加起訴她1人。

檢調查出，林岱樺為了將每月助理費、加班費「報好報滿」，自2011年起，由其父林三郎（已歿，不起訴處分）指示駱姓表哥（已歿，不起訴處分）、弟媳王瓊翎開設帳戶，並由駱男、王女擔任公費助理，帳戶則由林三郎及林岱樺胞弟林岱融使用。

林岱樺利用駱男、王女兩人身分，共請領1496萬餘元助理費用；除利用人頭助理請領薪資，林岱樺另指示會計黃麗雪申報加班費，款項入帳後，再要求助理「回捐」給服務處使用，合計浮報22萬餘元。

至於詐領助理費、加班費，則用於家族會計事務所或其他私人用途，檢調偵辦時，林岱樺都否認詐領，宣稱「父親交代我一人投入選戰，全家無條件支援」，家族親友互相幫忙選情，王瓊翎也確實有實際從事助理工作，駱男則由其父主導，她並不清楚狀況。

但檢方發現，王瓊翎不僅無法明說工作內容，她請領薪資甚至高達每月21萬元，遠超過立委月薪，且薪資多次調升、調降，薪資都與助理工作不符合，且服務處都沒人認識王女，認定她與林岱樺選服團隊並無從屬性。

至於駱男，雖於2023年過世，但檢調先前立案偵辦時，駱就自承知道他是人頭，帳戶都由林家使用，因林岱樺無法交待為何虛報王、駱兩人薪水，檢方認定駱、王均為人頭，對涉案9人提起公訴。

檢調近期再查出，列為同案被告的林岱樺胞妹林岱縝，也是林岱樺的人頭助理，自2021年1月起，每月領取6萬6000多元，期間經過多次調薪，最高月領13萬8000餘元。

檢方偵辦時，林岱樺稱公費助理報滿不是犯罪，重點是助理有無提供勞務，因為林岱縝可以全時間配合工作，所以她的薪資才會彈性調整。

總管助理帳戶的林岱融則辯稱，林岱縝助理工時超過她應該做的時數，將薪資補還給她和李，而且她的薪資本來就篇踢，調整薪資並未違法。林岱縝則稱薪水多少她不在意，她確實有從事助理工作，帳戶剩多少錢也不會注意。

但檢方依據黃麗雪手機中與林岱樺的對話紀錄，發現林岱樺多次指示黃麗雪調節每月公費助力薪資總額，若每月公費助理費未報滿，則會調節至林岱縝帳戶，且黃有時詢問林「薪資有餘額，要調給林岱縝嗎？」，林岱樺都會回覆「如擬。」