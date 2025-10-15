台中狠父狂虐新生兒完出門打電動 可憐男嬰出生不到2個月就慘死

台中莊姓男子和妻子生下1名男嬰，但兒子出生不到一周，莊就因其哭鬧不耐煩痛毆、打巴掌，之後持續施暴數日，還任男嬰獨自在家自己跑出門打電動；法院審酌，莊自稱傷害兒子想吸引妻子注意分擔照顧責任，可見他虐童是為洩壓，不應從輕量刑，依傷害致死罪判他10年，可上訴。

檢警調查，莊男和妻子、出生10多天大的兒子同住大里區租屋處，莊2024年8月明知男嬰是為滿月的嬰兒相當脆弱，頭、頸部都尚未發育完全，只因不滿他哭鬧就多次用手指捏其雙耳造成受傷。

檢警發現，莊8月5日、7日、23日又以抱起男嬰前後、左右大力搖晃，甚至將男嬰放在自子大腿上用力朝他打巴掌3、4下，還將男嬰高拋後接住，前後動手至少10次，造成男嬰腦出血、雙眼視網膜出血。

莊男和妻子8月25日時見男嬰睡著，就將他獨留屋內，一起到鄰居家打電動、聊天，回家時才驚覺兒子臉色蒼白且無心跳，26日半夜12點多騎機車搭到醫院，經搶救男嬰一度恢復呼吸心跳。

但男嬰因頭部遭外力擊打、顱內腦內出血，及大腦水腫軟化缺氧、急性肺泡肺炎、小膿瘍等併發症，最終於9月6日死亡。

台中地院審理時，莊男坦承不諱，與妻子證詞相符，並有男嬰就醫、相驗解剖報告可佐；中院認為，莊男友傷害故意，但無積極證據顯示他有置兒子於死故意，發現男嬰有異也馬上送醫，但其行為與男嬰死亡結果有因果關係。

中院查，莊男在前面2度警詢時都否認傷害男嬰，直到第3次警詢才坦承毆打，且莊身為父親，兒子出生未滿1周就因哭鬧不耐煩打小孩，顯不足同情，認定莊不符合刑法第62條自首、第59條情堪憫恕，也無第19條辨識能力不足等，均不予減刑。

中院審酌，莊自稱不耐兒子哭鬧，希望透過傷害孩子引起妻子注意，讓妻子一起分擔、照顧孩子，可見他虐童是帶有洩壓性質，不應從輕量刑，法官也考量男嬰出生不到2個月就被剝奪生命、莊男家庭狀況等一切情狀，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判他10年。

