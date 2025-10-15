欠稅4千萬把股權轉給安養中心遊民 公司負責人怕留置先繳1千萬

資本額500萬元的福豐公司漏報2011年1億2千餘萬元的數位相機銷貨收入，國稅局追補漏稅額及罰鍰合計4087萬餘元，移送行政執行署台北分署；執行官查出，簡姓前負責人將公司股權轉讓給遊民，超過10年分文未繳，簡日前遭留置，火速繳納1000萬元。

台北分署表示，福豐公司執行案2014年1月移送，簡接受國稅局調查時，簽署承諾書表示願意繳清稅款，卻立刻將公司帳戶結清，還將股權全數轉讓給住在安養中心、早已行蹤不明的吳姓遊民。

執行人員全面清查福豐2010年至解散日所有銀行帳戶金流，多次通知簡到場說明，發現簡不僅讓公司帳戶內的銷售所得5億餘元以第三人匯往國外，更在欠稅後持續將1億1776萬餘元匯出，且讓第三人提領公司帳戶內共計714萬元的款項，致帳戶內數百萬元提空。

台北分署2024年9月23日再次通知簡到場，當場將他留置，並準備向法院聲請管收，簡害怕失去人身自由，態度軟化，火速與家人商討，當天中午匯款繳納500萬元欠稅，本月7日再繳納500萬元，共計繳納1000萬元款項。