她未配戴助聽器無法與人溝通…檢方執行命令遭法院撤銷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

紀姓女子前年底在家飲酒後即就寢，隔天清晨騎機車上路發生車禍，酒測值超標被判4月，檢方通知到案執行，以她為瘖啞人士未配戴助聽器，無法與外人溝通，不准易服社會勞動而聲明異議，且已配戴助聽器，她當庭陳述希望可以易服社會勞動，法官撤銷不准社勞的執行命令。

紀女駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上情形被判4月，可易科罰金確定後，經移送台南地檢署執行。

檢方指出，受刑人為瘖啞人士，溝通須透過手語及肢體動作，恐難以配合執行社會勞動，且易服社會勞動內容大多於戶外清理掃街等工作，若無法即時與她溝通，恐易生受刑人身體、生命危害或公眾第三人安全，且工作分配也涉及執行公平性為由，不准易服社會勞動。

紀女去年11月底向台南地院提起聲明異議，稱已經有申請助聽器補助，⽬前正在找尋助聽器公司，希望可以給予社會勞動，或給予延長履⾏社會勞動時間。

因此，台南地院裁定撤銷不准受刑人易服社會勞動的執行指揮，今年4月初經執行檢察官再通知她到案執行，經她表示無資力購買助聽設備，檢方再次以她未配戴助聽器，無法與外人溝通，不准易服社會勞動。

她再次聲明異議，經地院通知她到庭應訊，她表示，現在有戴助聽器了，因為太久沒有戴助聽器，還不習慣，但聽力有改善，希望可以易服社會勞動。

台南地院指出，如因身心健康關係，尚須「執行顯有困難」，始不准易服社會勞動。法官認紀女聲明異議有理由，因而撤銷檢方不准受刑人易服社會勞動執行指揮命令，由檢察官另行審酌並為妥適執行指揮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院指出，如因身心健康關係，尚須「執行顯有困難」，始不准易服社會勞動，因而撤銷檢方不准紀女易服社會勞動執行指揮命令。圖／本報資料照
