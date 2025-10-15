他遺產想全給姪但姊是唯一繼承人 姪贏官司姊仍有1/3特留分可拿

在民法繼承中，繼承第三順位的兄弟姊妹有特留分的保障，是否公平最近引發討論，有民團透過公共政策平台提案要求廢除，法務部也允諾研議修法，究竟兄弟姊妹特留分是否公平？屏東一名洪姓男子去世前，感念姪子生前照顧，預立遺囑要把所有遺產贈與姪子，但去世後洪的姊姊竟以唯一繼承人身分，將弟弟的不動產登記給自己，姪子不甘遺產被姑姑奪走，於是提告要討回公道。

根據屏東地院調查，洪男未婚無子嗣，唯一繼承人就只有姊姊，姪子提告主張，叔叔在3年前過世，叔叔的姊姊也就是大姑，是叔叔的唯一繼承人，不過叔叔在去世前兩年就預立遺囑，表示要將所有不動產全部贈與給他，如今姑姑將叔叔的房產全拿走，才會提告請求法官確認遺贈請求權存在，並要姑姑交付遺贈物。

洪女則反駁，遺囑是他的弟弟過世後，姪子之母所提出，因此遺囑來源真偽已經有疑，而且姪子也不是弟弟的繼承人，自不生單獨全部繼承的問題，因此遺囑也有矛盾，另外，遺囑修改處弟弟也未依法註明塗改處所及字數，並另行簽名，而且遺囑在簽名、押日期後，又另起一行記錄由姪子單獨繼承全部房產，因此遺囑不符合要式規定，不生效力。

為釐清遺囑真實與否，法官傳喚提告姪子的姊姊作證，姪子姊姊作證稱，叔叔到屏東他們家來寫遺囑，媽媽要她當見證人，寫完後遺囑放在媽媽那邊，他們本來還想找大姑一起去法院公證，但大姑說身體不好，去接過一兩次都沒去成，後來他們問別人說，自書遺囑不用公證就有效力；立遺囑時叔叔說，弟弟（原告）就像他的小孩一樣，所以財產又都給他，而且叔叔的喪葬也是他們辦的，牌位也放他們家。