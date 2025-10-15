搬家搬過頭！嘉義男退租連家具家電都帶走被判刑

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義林姓男子租期屆滿涉嫌順走屋內洗衣機、冰箱、床架、床墊、書桌、衣櫥等家具家電共值約10萬元；看到屋內空蕩蕩，屋主當場傻眼，憤而告上法院。嘉義地院認租客犯侵占罪，考量坦承犯行、已調解，判刑3月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

判決書表示，林男2023年10月20日起，承租嘉義市房屋居住，租期至2024年10月19日止，每月租金1萬2000元，屋主提供家具、家電供林男使用及保管。租期屆滿前某日，他沒有經過屋主同意，擅自將屋內價值共計10萬元的洗衣機1台、冰箱1台、實木桌椅1組、大型電視櫃1個、木頭床架1張、床墊4張、書桌2張、衣櫥1個等載運至不詳地點。林男搬離租屋處後，屋主在2024年10月20日整理房屋一看傻眼，屋內家具、家電已然一空，因而報警、告上法院。

租客林男辯稱，簽定契約時有口頭向屋主提及不需要家具、家電，屋主同意由他自行清除，已請環保局清除等語辯護。

法院審理房屋租賃契約書、雙方LINE對話截圖等證據。佐證出租房屋與林男時，屋內確實有這些家具、家電，林男搬離後卻跟著不見。房屋租賃實務上，少有出租人同意承租人可以自行處理房屋內的家具、家電情形，租賃契約書也沒有記載可自行處理的約定。

法官審酌，林男未得出租人同意，擅自將屋內家具侵占於己而任意處分，明顯欠缺尊重他人財產權觀念；惟念犯後坦承犯行，已調解成立，犯後態度尚可，量處犯侵占罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。緩刑2年，並履行損害賠償義務。

嘉義有名租客退租「搬空整屋」，法院認侵占罪成立。圖／本報資料照片
