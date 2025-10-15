快訊

媽媽打麻將到半夜 兒子勸母回家…竟慘遭牌友狠揍5拳腦重傷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中謝姓男子和林姓婦人打麻將到深夜，林的兒子到場勸媽媽回家，當場和謝起口角、肢體衝突，謝先推了林一把又猛揍他臉3拳，見對方倒地再補2拳，當場打到林顱骨骨折、腦出血，送醫緊急開顱保命卻仍有認知、語言及肢體障礙，法院依傷害致重傷罪判謝1年10月，可上訴。

檢警調查，謝男2023年7月10日晚上和林男的媽媽在太平區打麻將，林11日深夜12點多搭車到場打算勸媽媽回家，恰巧碰到謝開車載林母要離去，林上前攔車和謝男起口角，爆發推擠、腳踹肢體衝突。

謝憤怒下快速出拳朝林頭臉猛揍3下，對方當場倒地，謝仍繼續打了他臉2拳，造成林男頭顱骨折、腦出血甚至呼吸衰竭，林母見狀趕緊將兒子送醫，緊急開顱手術雖保住一命，但林仍留有認知、語言及右側肢體功能未恢復等重傷害。

台中地院審理時，謝男否認重傷，辯稱就是林一直鬧，他想要走對方不讓他走，他和林男、林母3人拉扯時，林重心不穩跌倒，認為重傷不是他拳頭造成，因怕林起來攻擊才又打他2個耳光。

法院指出，監視器拍下謝朝林的頭、臉毆擊，多次擊中，與林傷勢相符，且林7月11日遭毆住院接受開顱手術，一度呼吸衰竭轉加護病房，直到10月23日才出院，可見他傷勢嚴重。

醫院也評估他認知、語言功能及右側肢體力量受損；另家事法庭囑託醫院鑑定，林頭部傷勢精神障礙程度已達重大，回復可能低，應為監護宣告。

法院審酌，謝男犯後於12日下午主動赴太平派出所自首，依法減刑，考量他僅因口角細故，下手力道不輕，嚴重影響林男日後生活，且謝犯後避重就輕、未能成立調解，依傷害致人重傷罪，判謝1年10月。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

