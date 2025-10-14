聽新聞
0:00 / 0:00

北市精舍命案 李威出庭不認罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

藝人李威涉及台北市精舍命案。圖／聯合報系資料照片
藝人李威涉及台北市精舍命案。圖／聯合報系資料照片
本名王江鎮的作家「王薀」涉虐死精舍蔡姓女會計，包括藝人李威在內全案起訴十三人，命案原分由國民法官法庭審理，因案情複雜，轉軌職業法官審理；台北地方法院昨傳喚李威出庭，李不認罪，表示對蔡女沒有傷害犯意。

李威偵查中對案情突破有貢獻，檢方將他視作「汙點證人」適用證人保護法，建議給予刑度寬典，但李威訴訟策略調整。實務上，偵查中「汙點證人」須在審判時以證人作證供述與偵查同樣供詞，才有減刑機會，李說詞變異，恐影響刑度。

死者蔡女家屬出庭表示，希望命案速審速結，已向王江鎮等人提民事求償；蔡女家屬的委任律師黃中麟說，案發一年多來沒有接到任何被告道歉，也沒人與家屬洽談賠償，呼籲政府對假宗教之名斂財的團體嚴格管理。

開庭時，法官審問李威是否叫死者不要「裝死」？李威說，有聽到其他人說這句話，他只是旁聽，李威說，精舍研討會檢討蔡女快三個小時，他有提醒蔡女說道歉就可以早點回家。

依檢察官起訴認定，李威於案發後在ＬＩＮＥ群組為王薀等人獻策，李威辯稱，他是在事件發生後才被動加入群組，否認參與事後相關計畫。

二○二四年七月廿三日晚間至廿四日凌晨，王薀在「水月草堂」命令信徒批鬥蔡女，其時精舍住持「耀智師父」吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍虐待，精舍師姐幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等人上午十時才通報救護車，因延誤送醫，蔡女死亡。

王江鎮等人涉虐死蔡姓女會計，檢方依傷害致死罪起訴十三人，本由國民法官法庭審理，十名被告聲請不採國民法官制；合議庭認為，審理及評議須五十到六十日，開庭對國民法官影響太大，裁定回歸通常程序審理。

命案 李威 國民法官

延伸閱讀

與垃圾同眠…北市獨居長者住社宅驚見蟑螂、老鼠亂竄 居住安全成隱憂

北市外牆修繕補助申請案量少 專家曝困難處「流程繁瑣、成本高」

北市精舍命案藝人李威出庭不認罪：我沒有傷害犯意

淡北道路雙北零溝通？北市里長嘆：新北只顧自己 士林北投以後一定塞

相關新聞

北市精舍命案 李威出庭不認罪

本名王江鎮的作家「王薀」涉虐死精舍蔡姓女會計，包括藝人李威在內全案起訴十三人，命案原分由國民法官法庭審理，因案情複雜，轉...

長榮航駐四川前代表 涉共諜案起訴

長榮航空公司駐四川省前首席喬姓代表被大陸解放軍吸收，涉利誘我行政院陸委會官員發展組織刺蒐公務機密，但未遂；檢調約談，喬認...

投資靈骨塔失利 宗教社團出納人員侵吞670多萬元被判徒刑10月

彰化縣莊姓男子投資靈骨塔賠本，利用在某宗教社團擔任出納人員的職務之便，持社團印章及社團兩名領導人印章到郵局提款498萬多...

父早逝他被帶回娘家養...母貧病失業 法官因1理由判免扶養

南投一名37歲男子在1歲多時，其父親驟逝，他雖被帶回娘家，但母親改嫁他人；如今母親老了，沒有工作還重聽，兒子則向南投地院...

指「中天背後有共產黨」 周玉蔻二審判賠320萬元

旺中集團董事長蔡衍明、中天電視台不滿媒體人周玉蔻稱中天是紅色媒體提告求償。北院判處周玉蔻賠償違約金新台幣280萬元。台灣...

偷賣石油給北韓使台灣險受聯合國制裁 掮客逃亡多年落網遭訴

航商黃旺根等人透過巴拿馬籍油輪「上元堡輪」，將近3000公噸石油賣給遭聯合國制裁的北韓，重傷我國際形象。其中掮客劉姓男子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。