北市精舍命案 李威出庭不認罪

藝人李威涉及台北市精舍命案。圖／聯合報系資料照片 本名王江鎮的作家「王薀」涉虐死精舍蔡姓女會計，包括藝人李威在內全案起訴十三人，命案原分由國民法官法庭審理，因案情複雜，轉軌職業法官審理；台北地方法院昨傳喚李威出庭，李不認罪，表示對蔡女沒有傷害犯意。

李威偵查中對案情突破有貢獻，檢方將他視作「汙點證人」適用證人保護法，建議給予刑度寬典，但李威訴訟策略調整。實務上，偵查中「汙點證人」須在審判時以證人作證供述與偵查同樣供詞，才有減刑機會，李說詞變異，恐影響刑度。

死者蔡女家屬出庭表示，希望命案速審速結，已向王江鎮等人提民事求償；蔡女家屬的委任律師黃中麟說，案發一年多來沒有接到任何被告道歉，也沒人與家屬洽談賠償，呼籲政府對假宗教之名斂財的團體嚴格管理。

開庭時，法官審問李威是否叫死者不要「裝死」？李威說，有聽到其他人說這句話，他只是旁聽，李威說，精舍研討會檢討蔡女快三個小時，他有提醒蔡女說道歉就可以早點回家。

依檢察官起訴認定，李威於案發後在ＬＩＮＥ群組為王薀等人獻策，李威辯稱，他是在事件發生後才被動加入群組，否認參與事後相關計畫。

二○二四年七月廿三日晚間至廿四日凌晨，王薀在「水月草堂」命令信徒批鬥蔡女，其時精舍住持「耀智師父」吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍虐待，精舍師姐幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等人上午十時才通報救護車，因延誤送醫，蔡女死亡。

王江鎮等人涉虐死蔡姓女會計，檢方依傷害致死罪起訴十三人，本由國民法官法庭審理，十名被告聲請不採國民法官制；合議庭認為，審理及評議須五十到六十日，開庭對國民法官影響太大，裁定回歸通常程序審理。