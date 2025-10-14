父早逝他被帶回娘家養...母貧病失業 法官因1理由判免扶養

南投一名37歲男子在1歲多時，其父親驟逝，他雖被帶回娘家，但母親改嫁他人；如今母親老了，沒有工作還重聽，兒子則向南投地院聲請免除扶養義務。法官審酌男子是由外祖父母養大，母親未盡為母責任，因此裁定免除扶養義務。

民事裁定書指出，該名37歲男子在1歲多時就因父親過世，被外祖父母帶回娘家照顧，期間其母不聞不問，之後更改嫁他人，從小到大的生活費、學費也都是外公、外婆負擔，其母從未支付扶養費，也不曾參與過他的生活。

該男子因此依「民法」第1118條之1規定，聲請免除對母親之扶養義務；男子母親為此到庭陳述表示，她接受兒子所提之聲請，但也提到，她重聽、學歷低，找不到工作，已失業40多年，現在她住的房子也是媽媽留給她和妹妹的遺產。