指「中天背後有共產黨」 周玉蔻二審判賠320萬元

中央社／ 台北14日電

旺中集團董事長蔡衍明、中天電視台不滿媒體人周玉蔻稱中天是紅色媒體提告求償。北院判處周玉蔻賠償違約金新台幣280萬元。台灣高等法院今天改判周玉蔻賠償320萬元，可上訴。

周玉蔻於民國106年間曾指控蔡衍明「中共傳聲筒」挨告，雙方和解撤告。周玉蔻又於109年間指「中天新聞台背後有共產黨」「蔡衍明恭謹向時任國台辦主任王毅報告，聆聽其下達指令」等部分等語。

蔡衍明、中天電視等認為，周玉蔻行為已違反先前雙方的和解協議，提起民事訴訟，請求賠償違約金。台北地方法院判決周玉蔻應給付蔡衍明80萬元、中天電視台200萬元。雙方均提起上訴。

高院認定，周玉蔻言論指涉中天公司與中共政權關係密切、蔡衍明與中共政權有密切關聯，並接受中共政權指揮、控制，未舉證其於發表前向蔡衍明、中天電視台詢問，即屬違約而應給付懲罰性違約金，判決周玉蔻應給付蔡衍明80萬元、中天電視台240萬元。可上訴。

周玉蔻稱中天是紅色媒體遭提告求償，台灣高等法院今天判周玉蔻賠償320萬元。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影
周玉蔻稱中天是紅色媒體遭提告求償，台灣高等法院今天判周玉蔻賠償320萬元。聯合報系資料照片／記者王宏舜攝影

