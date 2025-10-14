指「中天背後有共產黨」 周玉蔻二審判賠320萬元

旺中集團董事長蔡衍明、中天電視台不滿媒體人周玉蔻稱中天是紅色媒體提告求償。北院判處周玉蔻賠償違約金新台幣280萬元。台灣高等法院今天改判周玉蔻賠償320萬元，可上訴。

周玉蔻於民國106年間曾指控蔡衍明「中共傳聲筒」挨告，雙方和解撤告。周玉蔻又於109年間指「中天新聞台背後有共產黨」「蔡衍明恭謹向時任國台辦主任王毅報告，聆聽其下達指令」等部分等語。

蔡衍明、中天電視等認為，周玉蔻行為已違反先前雙方的和解協議，提起民事訴訟，請求賠償違約金。台北地方法院判決周玉蔻應給付蔡衍明80萬元、中天電視台200萬元。雙方均提起上訴。