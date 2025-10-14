2男襲擊毆傷社運人士 苗檢起訴求刑10月以上

快訊

中央社／ 苗栗縣14日電

苗栗社運人士陳祺忠今年2月遭2名男子在街頭襲擊毆傷，案經檢警偵辦，檢方今天偵結，以傷害罪起訴2名被告，並以此暴力行為可能導致寒蟬效應，向法院請求處10月以上徒刑。

曾參與318太陽花學運以及全台各地多場社會公民運動的陳祺忠，今年2月6日晚間於竹南鎮住家附近，遭2名陌生男子襲擊。警方當晚獲報到場時，2名男子已離開現場，經過濾監視器掌握身分，通知陳姓、施姓2嫌到案移送苗栗地檢署偵辦；事件經陳祺忠透過臉書發文並公布傷勢照片後引發關注。

苗栗地檢署今天透過新聞稿表示，陳姓社運人士遭2嫌持辣椒水噴灑、持木棍毆打，導致臀部及下肢多處挫傷。檢察官彭郁清指揮偵辦並偵查終結，認陳姓、施姓被告均涉犯刑法第277條第1項傷害罪嫌，向苗栗地方法院提起公訴。

檢方並請法院審酌，2名被告對於積極參與公共事務之被害人施以暴力，不僅侵害身體法益，更公然挑戰民主社會中保障人民表意與參與公共事務之核心價值，可能導致寒蟬效應，嚴重侵蝕民主法治基礎，請求法院對被告2人均處以有期徒刑10月以上刑度，以儆效尤。

苗栗地檢署強調，對任何危害公共與人身安全之暴力行為，必依法嚴懲，絕不寬貸，以確保社會秩序平和及民眾生命、身體安全。

太陽花學運 社運 傷害罪

