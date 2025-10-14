偷賣石油給北韓使台灣險受聯合國制裁 掮客逃亡多年落網遭訴

航商黃旺根等人透過巴拿馬籍油輪「上元堡輪」，將近3000公噸石油賣給遭聯合國制裁的北韓，重傷我國際形象。其中掮客劉姓男子潛逃多年遭通緝，今年終於落網，新北地檢署依違反資恐防制法將他起訴。

共犯黃男已於2023年2月，遭最高法院依違反資恐防制法直接為制裁名單提供財物罪，判刑1年定讞。檢方起訴指出，劉男月薪8000元人民幣，僅因貪圖每公噸5元人民幣佣金，協助幕後首腦「梁總」代為聯繫北韓油輪泊油。

北韓因違反聯合國安理會不擴散核武器第1718號決議，遭聯合國一連串制裁，其中包含禁止所有國家及國民，向北韓違法輸出石油產品。黃男等人卻利用上元堡輪，於2018年在公海分別駁油1317、1479公噸給北韓油輪，犯行都被美國衛星拍下。