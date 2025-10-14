嘉縣國中生遭4同學長期霸凌 獲判賠近10萬元

快訊

中央社／ 嘉義市14日電

嘉義縣某國中學生去年遭4名同學長期霸凌等傷害，經學校調解道歉，被害人家長提民事賠償，嘉院認為被害人未拋棄民事賠償請求，因此判施暴生及家長需賠近10萬元。可上訴。

據嘉義地方法院民事判決書，被害學生家長主張，小孩就讀國中，於去年9月20日上午，在教室內遭一名男同學徒手掐住頸部，持續數秒不放，後續又以腳踹腹部，致小孩頸部勒傷、上腹挫傷。其暴力霸凌行為，讓小孩不敢上學，被迫轉學。

另外，暴力霸凌的學生又與其他3名男同學，自去年10月至今年2月間，在教室內，長期以「倭瓜」稱呼被害人，以言語公然侮辱被害人。這4人其中1人又於今年1月15日上午，在教室門口，以肩膀衝撞被害人肩膀，再以手隔著褲子揮擊被害人生殖器，致使受傷。

事後，被害人家長則向這4名學生請求侵權行為損害賠償，同時對4名學生的家長請求負連帶賠償責任。

嘉院表示，4名學生家長雖辯稱這起事件經學校安排調解並互相道歉，被害人表示原諒對方行為等語，並提出學校調和報告佐證，但調和協議書內容，被害人並未拋棄民事賠償請求的意思。

嘉院審酌徒手掐住被害人頸部數秒不放，且還以腳踹被害人腹部的學生及其家長需賠償新台幣1萬2000元；4名學生以「倭瓜」故意稱呼被害人，約長達4個月期間，讓被害人備感壓力與難過，經診斷合併憂鬱、創傷後壓力等症狀，4人與其家長需賠償3萬4680元。

另外，以肩膀衝撞被害人，同時以手揮擊被害人生殖器的學生，讓被害人身心感受極大痛苦，因此，與其父母連帶賠償5萬610元。

被害人 霸凌

